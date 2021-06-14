ŞOK'ta züccadiye indirimleri göze çarpacak! ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar!

ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesi bu hafta marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta 3 Ayaklı Lambader, Elit Rattan Desen Koltuk, Vakumlu Hurç Seti 3'lü, Melamin 6'lı Çay Tabağı, Amboss Aquamarine ÇKB Seti, 8'li Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi, Ülker 9 Kat Tat Şekersiz, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri, Bingo Toz Deterjan, Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt ve Fairy Plantium 72'li Tablet ürünleri var.

14.06.2021 16:22 - Son Güncelleme: 14.06.2021 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





