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ŞOK'ta züccadiye indirimleri göze çarpacak! ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar!

ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesi bu hafta marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta 3 Ayaklı Lambader, Elit Rattan Desen Koltuk, Vakumlu Hurç Seti 3'lü, Melamin 6'lı Çay Tabağı, Amboss Aquamarine ÇKB Seti, 8'li Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi, Ülker 9 Kat Tat Şekersiz, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri, Bingo Toz Deterjan, Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt ve Fairy Plantium 72'li Tablet ürünleri var.

14.06.2021 16:22 - Son Güncelleme: 14.06.2021 16:23
ŞOK'ta züccadiye indirimleri göze çarpacak! ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar!

ŞOK'ta züccadiye indirimleri göze çarpacak! ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar yer alıyor. Temizlik ve ev eşyası ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Mon Amour Far Paleti, Ülker Dankek Rulo Pasta, Beşler Fermente Sucuk, Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt, Melamin 6'lı Çay Tabağı, 3 Ayaklı Lambader, Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt ve 8'li Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi dikkat çekeceğe benziyor. İşte ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel kataloğu ürünleri...

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ŞOK'ta züccadiye indirimleri göze çarpacak! ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar!

Golf
Maraşım Kesme
• 650 ml
• Sade

ŞOK'ta züccadiye indirimleri göze çarpacak! ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar!

Bingo
Toz Deterjan
• 8 kg
• Renkli&Beyazlar

ŞOK'ta züccadiye indirimleri göze çarpacak! ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar!

Emotion Deodorant
• 150 ml + 150 ml
• Ocean fresh /Romance

ŞOK'ta züccadiye indirimleri göze çarpacak! ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar!

Fairy Plantium Tablet 72'li