Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor! SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranı!
Hastalık nedeniyle işe gidemeyenlerin yanı sıra bazı durumlarda da SGK'dan rapor parası almak mümkün. Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor, peki SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan bu ödemeler ile ilgili sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Yeni tasarı ile rapor paraları hesaplanırken son 3 ay değil, 12 aylık ücretlerin ortalamasının alınacağı da duyurulmuştu. İşte SGK rapor parası sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…
Hastalık nedeniyle işe gidemeyenlerin yanı sıra bazı durumlarda da SGK'dan rapor parası almak mümkün. Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor, peki SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan bu ödemeler ile ilgili sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Yeni tasarı ile rapor paraları hesaplanırken son 3 ay değil, 12 aylık ücretlerin ortalamasının alınacağı da duyurulmuştu. İşte SGK rapor parası sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…
SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan kişilere hastalık ya da sakatlık durumundan dolayı rapor parası alma hakkı doğuyor ve başka bazı durumlarda da alınabiliyor. SGK rapor parası hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.