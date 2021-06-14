Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor! SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranı!

Hastalık nedeniyle işe gidemeyenlerin yanı sıra bazı durumlarda da SGK'dan rapor parası almak mümkün. Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor, peki SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan bu ödemeler ile ilgili sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Yeni tasarı ile rapor paraları hesaplanırken son 3 ay değil, 12 aylık ücretlerin ortalamasının alınacağı da duyurulmuştu. İşte SGK rapor parası sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…