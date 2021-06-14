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Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor! SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranı!

Hastalık nedeniyle işe gidemeyenlerin yanı sıra bazı durumlarda da SGK'dan rapor parası almak mümkün. Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor, peki SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan bu ödemeler ile ilgili sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Yeni tasarı ile rapor paraları hesaplanırken son 3 ay değil, 12 aylık ücretlerin ortalamasının alınacağı da duyurulmuştu. İşte SGK rapor parası sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

14.06.2021 17:20 - Son Güncelleme: 14.06.2021 17:21
Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor! SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranı!

Hastalık nedeniyle işe gidemeyenlerin yanı sıra bazı durumlarda da SGK'dan rapor parası almak mümkün. Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor, peki SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan bu ödemeler ile ilgili sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Yeni tasarı ile rapor paraları hesaplanırken son 3 ay değil, 12 aylık ücretlerin ortalamasının alınacağı da duyurulmuştu. İşte SGK rapor parası sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

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Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor! SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranı!

SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan kişilere hastalık ya da sakatlık durumundan dolayı rapor parası alma hakkı doğuyor ve başka bazı durumlarda da alınabiliyor. SGK rapor parası hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor! SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranı!

RAPOR PARASI SORGULAMA

Rapor parası sorgulama farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Bu yöntemler e-Devlet ve SGK Alo 170 ara öğren oluyor.

Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor! SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranı!

SGK RAPOR PARASI ŞARTLARI NELER?

İş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

•İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor

Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor! SGK rapor parası hangi durumlarda alınır? SGK rapor parası sorgulama ekranı!

•Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.