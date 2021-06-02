ŞOK'ta yüzde otuz indirim rüzgarı! ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğuyla her telden dem vuracak fırsatlar!
ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğuyla bugün evinizin dört bir yanına gelecek indirim kampanyaları başadı. Aktüel kataloğla birlikte satışa sunulacak ürünler yakın zamanda duyuruldu. Bakım, mutfak ve eş eşyası ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Waffle Kurulama Bezi Dikdörtgen, Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı, 3'ü 1 Arada French Press, Red Bull Enerji İçeceği, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, SuperFresh Mısır Konservesi, Red Bull Enerji İçeceği, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Golf Maraşım Kesme, Mintax Sirkeli Genel Temizleyici ve Betty Boop Oje çeşitlerinde yer alan fırsatlar merak ediliyor.
ŞOK 2 Haziran aktüel kataloğundaki ürünler bugün satışa sunuldu. Bu bağlamda markete uğrayacak olanlar ürünlerin listesini merak ediyor. ŞOK'ta bu hafta Golf Maraşım Kesme, Mintax Sirkeli Genel Temizleyici, SuperFresh Mısır Konservesi, Red Bull Enerji İçeceği, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü, Betty Boop Oje Çeşitleri, Gliss Nutribalance /Bio-Tech/Million Gloss Şampuan, Ariel Toz Deterjan, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Waffle Kurulama Bezi Dikdörtgen, Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı ürünleri tercih edilecek gibi duruyor.