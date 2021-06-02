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Anlık CANLI dolar fiyatları: 2 Haziran dolar ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Milyonlar şoka girdi! O tarihten sonra...

Döviz kurunda yaşanan son gelişimeler anbean takip ediliyor. 2 Haziran dolar ne kadar oldu? Sorusu sabah saatlerinden itibaren gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bu noktada, döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar, dün 8,77 seviyelerine kadar yükseldi. Bu sabah 8,61-63 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 2 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık canlı döviz kuru fiyatları!

02.06.2021 09:13 - Son Güncelleme: 02.06.2021 09:13
Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 2 Haziran 2021 CANLI döviz kurları!

Döviz kurunda yaşanan son gelişimeler anbean takip ediliyor. 2 Haziran dolar ne kadar oldu? Sorusu sabah saatlerinden itibaren gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bu noktada, döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar, dün 8,77 seviyelerine kadar yükseldi. Bu sabah 8,61-63 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 2 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık canlı döviz kuru fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 2 Haziran 2021 CANLI döviz kurları!

2 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,6196

Dolar satış: 8,6313

Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 2 Haziran 2021 CANLI döviz kurları!

EURO NE KADAR?

Euro alış: 10,5366

Euro Satış: 10,5586

Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 2 Haziran 2021 CANLI döviz kurları!

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 12,2226

Pound satış: 12,2481

Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 2 Haziran 2021 CANLI döviz kurları!

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Döviz piyasalarında dün gece oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Dün dolar/TL 8,8122 ile tarihi seviyelere yükseldi. Gece yarısına doğru yaşanan hareketliliğin ardından dolar/TL kademeli olarak geriledi ve 8,60-8,65 bandından dengelendi.