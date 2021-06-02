Anlık CANLI dolar fiyatları: 2 Haziran dolar ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Milyonlar şoka girdi! O tarihten sonra...

Döviz kurunda yaşanan son gelişimeler anbean takip ediliyor. 2 Haziran dolar ne kadar oldu? Sorusu sabah saatlerinden itibaren gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bu noktada, döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar, dün 8,77 seviyelerine kadar yükseldi. Bu sabah 8,61-63 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 2 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık canlı döviz kuru fiyatları!