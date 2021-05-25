BES'te milyonları ilgilendiren flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ebeveynlerin 18 yaşını doldurmamış çocukları için birikim yapabilmesine olanak sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede, "mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek" maddesi de yer aldı.
Bu kapsamda, kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri, ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.