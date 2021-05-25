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BES'te milyonları ilgilendiren flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ebeveynlerin 18 yaşını doldurmamış çocukları için birikim yapabilmesine olanak sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede, "mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek" maddesi de yer aldı.

25.05.2021 15:57 - Son Güncelleme: 25.05.2021 16:18
BES'te milyonları ilgilendiren flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

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BES'te milyonları ilgilendiren flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kanuna göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirilerek yeniden yapılandırılacak.

BES'te milyonları ilgilendiren flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Komite ile finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi, piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde, ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eş güdüm sağlanacak.

BES'te milyonları ilgilendiren flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşebilecek.

BES'te milyonları ilgilendiren flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu kapsamda, kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri, ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.