BES'te milyonları ilgilendiren flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu kapsamda, kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri, ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.