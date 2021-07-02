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Bim 2 Temmuz aktüel kataloğunda yaza renk katan kampanyalar! BİM'de envai çeşit üründe indirim fırsatı!

BİM 2 Temmuz aktüel kataloğundaki ürünler sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Binbir çeşit ürünlerde yer alan indirimler bugünden itibaren raflarda yerini aldı. BİM'de bugün; Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen Rölyefli ve Fileli 51 Parça Yemek Takımı, Corby CX014 Drone, Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü, Keysmart Çelik Çay Makinesi, Dekoratif Duvar Rafı, Beyaz Cam Ankastre Set, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Tefal Buharlı Ütü, Relax Çelik Termos, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Rookie Işıklı Scooter, Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM 2 Temmuz aktüel ürünlerin listesi!

02.07.2021 10:11 - Son Güncelleme: 02.07.2021 10:11
Bim 2 Temmuz aktüel kataloğunda yaza renk katan kampanyalar! BİM'de envai çeşit üründe indirim fırsatı!

BİM'de bugün; Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen Rölyefli ve Fileli 51 Parça Yemek Takımı, Corby CX014 Drone, Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü, Keysmart Çelik Çay Makinesi, Dekoratif Duvar Rafı, Beyaz Cam Ankastre Set, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Tefal Buharlı Ütü, Relax Çelik Termos, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Rookie Işıklı Scooter, Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM 2 Temmuz aktüel ürünlerin listesi!

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Bim 2 Temmuz aktüel kataloğunda yaza renk katan kampanyalar! BİM'de envai çeşit üründe indirim fırsatı!

Beyaz Cam Ankastre Set 1.799 TL

Relax Çelik Termos 79,90 TL

Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 129 TL

Bim 2 Temmuz aktüel kataloğunda yaza renk katan kampanyalar! BİM'de envai çeşit üründe indirim fırsatı!

Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 29,90 TL

Fakir El Blenderi 129 TL

Keysmart Çelik Çay Makinesi 299 TL

Bim 2 Temmuz aktüel kataloğunda yaza renk katan kampanyalar! BİM'de envai çeşit üründe indirim fırsatı!

Paşabahçe Renkli Kahve Bardağı 4'lü 29,90 TL

Şık Servis Tabağı 12,90 TL

Yağ Süzgeci 4,50 TL

Bim 2 Temmuz aktüel kataloğunda yaza renk katan kampanyalar! BİM'de envai çeşit üründe indirim fırsatı!

Kare Desenli Saklama Kabı 10,50 TL

Cam Su Şişesi 1 Litre 7,90 TL

Cam Kahve Saklama Seti 29,90 TL