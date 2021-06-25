Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Anında 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! Belgesiz, imzasız...

Bankalardan nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. Pek çok ihtiyacı olan ve koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak sıkıntı çekmeden geri ödeme yapmak isteyenler bankaların güncel kampanyalarını haberimizin içeriğinde bulabilir. Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası gibi daha pek çok seçenek 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Özellikle belgesiz, imzasız, vakit gelmeden istediğiniz tutarı alabilirsiniz. İşte bankaların ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylar…