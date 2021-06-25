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Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Anında 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! Belgesiz, imzasız...

Bankalardan nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. Pek çok ihtiyacı olan ve koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak sıkıntı çekmeden geri ödeme yapmak isteyenler bankaların güncel kampanyalarını haberimizin içeriğinde bulabilir. Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası gibi daha pek çok seçenek 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Özellikle belgesiz, imzasız, vakit gelmeden istediğiniz tutarı alabilirsiniz. İşte bankaların ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylar…

25.06.2021 21:26 - Son Güncelleme: 25.06.2021 21:26
Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Anında 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! Belgesiz, imzasız...

Bankalardan nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. Pek çok ihtiyacı olan ve koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak sıkıntı çekmeden geri ödeme yapmak isteyenler bankaların güncel kampanyalarını haberimizin içeriğinde bulabilir. Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası gibi daha pek çok seçenek 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Özellikle belgesiz, imzasız, vakit gelmeden istediğiniz tutarı alabilirsiniz. İşte bankaların ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Anında 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! Belgesiz, imzasız...

Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar için bankalar kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. 10.000-20.000-50.000 TL nakit almak isteyenler herhangi bir imza, belge vermeden anında çekebiliyor. Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası gibi daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İnceleyerek hangisinden yararlanacağınıza karar verebilirsiniz.

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Anında 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! Belgesiz, imzasız...

GARANTİ BANKASI 10.000-20.000-50.000 TL KREDİ

Garanti BBVA, 1.84 faiz oranıyla 10.000-20.000-50.000 TL kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir.

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Anında 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! Belgesiz, imzasız...

Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedirler.

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Anında 3 ay geri ödemesiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! Belgesiz, imzasız...

FİNANSBANK 10.000-20.000-50.000 TL KREDİ

QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.41 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylılığı da sağlıyor.