ŞOK'ta son fırsatlar! Tükeniyor... Duyan ŞOK mağazalarına koştu! Bebek bezi, Toz deterjan, paspas, duş başlığı, ütü, cephe boyası...
ŞOK'ta haftanın fırsatları devam ediyor. 15 Eylül'de başlayan indirimler 21 Eylül'e kadar devam edecek. Peki bu hafta ŞOK aktüelde hangi ürünler var? Molfix Süper Avantaj Paketi Bebek Bezi ( Maxi 82'li /Junior 64'lü /Extra large 52'li) 73,95 TL'ye düştü. Bingo Toz Deterjan 10 kg 54,95 TL'den satılıyor. Bunların yanı sıra elektronik ürünlerde Esse Turbo Pro Granit Tabanlı Ütü 199,00 TL'den raflardaki yerini aldı, üstelik 6 taksit imkanı bulunuyor. 2 yıl duş başlığı seti de bu hafta ŞOK mağazalarında sadece 19, 95 TL. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
19.09.2021 09:46
- Son Güncelleme: 19.09.2021 09:46
ŞOK'ta by haftanın son fırsatları... Şok indirimleri duyan mağazalara akın etti. 19 Eylül'de başlayan indirimler 21 Eylül'de bitiyor. Bu ürünler bu fiyata bir daha gelmez. Bebek bezi, Toz deterjan, paspas, duş başlığı, ütü, cephe boyası ve daha bir çok üründe cüzdanları rahatlatan indirimler uygulandı. Alışverişe çıkacak olan vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu görmeden markete gitmesin. İşte o ŞOK indirimli ürünler...