ŞOK’ta son fırsatlar! Tükeniyor... Duyan ŞOK mağazalarına koştu! Bebek bezi, Toz deterjan, paspas, duş başlığı, ütü, cephe boyası...

ŞOK'ta by haftanın son fırsatları... Şok indirimleri duyan mağazalara akın etti. 19 Eylül'de başlayan indirimler 21 Eylül'de bitiyor. Bu ürünler bu fiyata bir daha gelmez. Bebek bezi, Toz deterjan, paspas, duş başlığı, ütü, cephe boyası ve daha bir çok üründe cüzdanları rahatlatan indirimler uygulandı. Alışverişe çıkacak olan vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu görmeden markete gitmesin. İşte o ŞOK indirimli ürünler...