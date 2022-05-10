ŞOK’ta şok kampanya! 1 alana 1 bedava! Aktüel ürünler kataloğu fırtına gibi esti! 1.si 19,95 TL’ye, 2.si ücretsiz dağıtılıyor! Peynir, kahvaltılık çikolata...

BU ÜRÜNLERİN 1.Sİ UCUZ, 2.Sİ İSE BEDAVA!

ŞOK'un internet sitesinden büyük bir kampanya duyuruldu. Kampanyaya göre peynir ve kahvaltılık çikolatadan alanlara ikinci bedava verilecek. Bahçıvan Laktozsuz Süzme Peynir 500 Gr 19,95'e satılıyor. Altınkılıç Cheesecolata 400 Gr da 25,90'a satılıyor. Bu iki üründen bir tanesini bile alsanız ikincisini ücretsiz poşetinize indirebiliyorsunuz.