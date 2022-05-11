📣Kafaları karıştıran o detay netleşti! 📢Banka kredisi çeken binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 👉E-devlet üzerinden hayat sigortası iptal edilebiliyor mu?
Banka kredisi çeken binlerce bireyi ilgilendiriyor, başvurularda bankalar doğrultusundan mecburi tutulan yaşam sigortasının iptal edilip edilmediği merak hususu oluyor. Kafaları karıştıran o ayrıntı netleşti, peki E-devlet üzerinden yaşam sigortası iptal edilebiliyor mu? Banka kredisi çekerken yaşam sigortasını yaptırmak istemeyenler amacıyla bankanın kredi verip vermeyeceğini öğrenmek isteyenler incelemelerini hızlandırdı. Yaptırmış olanlar ise paralarını geri alabilmenin yollarını arıyor. İşte mevzuya dair bütün ayrıntılar!
Çeşitli ihtiyaçları için banka kredisi çeken ve çekmek isteyen binlerce kişi yer alıyor ve banka şartlarını detaylıca inceliyor. Banka kredisi çekmek isteyenlere başvuruda zorunlu olarak tutulan hayat sigortası ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu parayı ödemek istemeyenler ya da ödemiş olanlar geri alabilmeninin yollarını ararken kafaları karıştıran o detay netleşti. Peki E-devlet üzerinden hayat sigortası iptal edilebiliyor mu? İşte hayat sigortası hakkında merak edilenler...
Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan detayları yazdı. Birkaç gündür okuyuculardan, 'bankadan kredi çekerken yapılan hayat sigortasını e-devlet üzerinden iptal ettirebiliyormuşuz, neden bu konuya değinmiyorsun?' diye çokça soru alıyorum. Doğrudur, bir-iki gündür, bankalardan kredi ile bağlantılı yapılan hayat sigortalarının www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden iptal edilebileceği konusu gündemde. Peşin peşin söyleyeyim, bankadan kredi kullanırken yapılan hayat sigortası e-devlet üzerinden iptal edilemiyor
Böyle bir uygulama yok. Kaldı ki, hayat sigortasının iptali öyle bir tuşla ya da bir tıkla olabilecek bir şey de değil. Ama madem okuyucular sordu, konuya detaylı değineyim. Bankadan kredi kullandıysanız ve hayat sigortası yapılmışsa, e-devletteki hayat sigortası poliçe sorgulaması üzerinden; sigortanın hangi şirketten yapıldığı, sigorta ettiren bankanı adı, sigortanın başlangıç ve
bitiş tarihi, yürürlükte olup olmadığı, poliçenin hangi teminatları (vefat, sakatlık, tehlikeli hastalıklar) kapsadığı gibi tüm detayları görebiliyorsunuz. Bu ne sağlıyor? Örneğin, yakınınız bankadan kredi kullandı ve sonrasında vefat etti; hayat sigortası var mıydı, varsa neleri kapsadığı gibi bilgileri e-devlet üzerinden öğrenmiş oluyorsunuz, ona göre de yasal haklarınızı kullanıyorsunuz.
E-devlet üzerinden bir işlem daha yapılıyor; o da, 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi' üzerinden hayat sigortası da dahil sigorta ile ilgili tüm şikayetlerinizi iletebiliyorsunuz. Bu şikayetlere, hayat sigortasının iptal istemi de dahil. Mesela, 'bankadan kredi kullandım, hayat sigortası yaptılar, oysa ben sigortayı istemiyordum' diyerek şikayet edebilirsiniz; bunda bir sorun yok. Peki, bu durumda ne oluyor? Süreci anlatayım.