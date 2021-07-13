ŞOK'ta ikinci %30-40 kampanyalı ürün fırsatı! ŞOK 14 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda makyaj ve züccadiyede şahane indirim!

ŞOK 14 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu ve yarın sabah marketler açılır açılmaz raflarda satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta Black Bruin Enerji İçeceği, Nave Cevizli Baklava, Juss %100 Meyve Suyu, 70'li Yumak Kare Makyaj Temizleme Pamuğu, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, Amigo Kırık Ceviz İçi, Nivea Black&White Clear Sprey Deodorant, Hope Saç Boyası Çeşitleri, 2'li Bref Power Aktif Klozet Bloğu, Raid Kokulu Sineksavar Aerosol, Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı, Ahşap Kesme Tahtası Sunum Tepsisi, Paşabahçe Borcam Kırmızı Kapak Yuvarlak Tencere ve 3'lü Semaver Kahvaltı Çay Bardağı ürünleri dikkat çekecek.

13.07.2021 17:43 - Son Güncelleme: 13.07.2021 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





