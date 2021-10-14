ŞOK’ta hafta sonu indirimleri belli oldu! ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Elektrikli süpürge, dikiş makinesi: Tuhafiye alışverişi başlıyor...

ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla ŞOK'ta hafta sonu indirimleri belli oldu. Tuhafiye alışverişi yapacak hanımlar dikkat; dikiş makinesi, rengarenk ipler, kış için öreceğiniz kazaklar için birebir! Ayrıca kanepe, çalışma masası, yer sofrası, yemeklik tencereler ve daha bir çok üründe efsane indirimler başlıyor. ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte bu hafta sonu ŞOK mağazalarında yer alacak stoklarla sınırlı indirimli ürünler...