ŞOK'ta hafta sonu indirimleri belli oldu! ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Elektrikli süpürge, dikiş makinesi: Tuhafiye alışverişi başlıyor...
ŞOK'tan beklenen hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu ŞOK mağazalarında efsane indirimler var. Milyonlarca vatandaş hafta sonunun yaklaşmasıyla zincir marketlerdeki indirimli ürünleri öğrenmek istiyor. Özellikle ŞOK mağazalarında her hafta sonu hanımlar için çeyiz ve çocuk ihtiyaçları, beyler için de bakım ürünleri ve kıyafetler, teknolojik ürünler indirime giriyor. Bu haftaki aktüel katalogda diğer haftalara göre daha fazla indirimli ürün yer alıyor. Kaçırmamak için kataloğu inceleyebilirsiniz. Tuhafiye alışverişi başlıyor. Elektrikli süpürge, dikiş makinesi, yumak ve iplik... İşte 16 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
14.10.2021 16:32
- Son Güncelleme: 14.10.2021 16:32
ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla ŞOK'ta hafta sonu indirimleri belli oldu. Tuhafiye alışverişi yapacak hanımlar dikkat; dikiş makinesi, rengarenk ipler, kış için öreceğiniz kazaklar için birebir! Ayrıca kanepe, çalışma masası, yer sofrası, yemeklik tencereler ve daha bir çok üründe efsane indirimler başlıyor. ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte bu hafta sonu ŞOK mağazalarında yer alacak stoklarla sınırlı indirimli ürünler...