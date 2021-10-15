İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor!

Aytekin Kılıç isimli bir vatandaş 13 yaşında çırak olarak girdiği iş yerinin sahibi oldu. Çıraklık Eğitim Merkezi'nde zanaat öğrenerek büyük bir başarıya imza atan Kılıç, ön yargıların kırılması gerektiğini söyledi. Kılıç verdiği röportajda, "2004'te ise şirket sahibi olan ve beni yetiştiren ustamla ortak oldum. Ben işe başladığımda hiç ihracatımız yoktu şimdi 90 ülkeye ihracat yapar hale geldik." ifadelerine yer verdi. Ailelerin çocuğu çırak olacak diye endişeli olduğunu söyleyen Aytekin Kılıç, meslek liselerine yönelik olumsuz algının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.