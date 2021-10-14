Asgari ücret hepsini değiştirecek! Takvim.com.tr sizler için hesapladı! Asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞİYOR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2.825,90 TL olarak uygulanıyor..

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanırken asgari ücret artışı bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşti.