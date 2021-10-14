Asgari ücret hepsini değiştirecek! Takvim.com.tr sizler için hesapladı! Asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlayacak yeni asgari ücret, işsizlik maaşından AGİ'ye, kısa çalışma ödeneğinden borçlanmaya kadar her şeyi değiştirecek. Son 10 yıllık asgari ücret zammında olduğu gibi bu yılki zam oranı da enflasyonun 5-6 puan üzerinde gerçekleşirse, asgari ücret 3500 TL sınırına dayanacak. Bununla beraber diğer tüm ödemeler de artmış olacak. Peki 2022'de asgari ücret, işsizlik maaşı, AGİ, kısa çalışma ödeneği ve borçlanma tutarları ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, sizler için kalem kalem tüm ücretleri hesapladı. İşte o tablolar...
Önümüzdeki aydan itibaren başlayacak asgari ücret maratonu için hazırlıklar da sürüyor. Hem sendikalar hem de hükümet tarafı yeni asgari ücret ile ilgili açıklamalara başladılar. Belirlenecek asgari ücret sadece işçilerin maaşını değil, tüm ödemeleri ve borçlanmaları da değiştirecek. Böylece işsizlik maaşı da kısa çalışma ödeneği de borçlanmalar da yeni rakam üzerinden ödenecek ve artacak. Aynı zamanda eş ve çocuk durumuna göre ödenen Asgari Geçim İndirimi AGİ de değişecek ve yükselecek.
NASIL DEĞİŞİYOR?
Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2.825,90 TL olarak uygulanıyor..
2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanırken asgari ücret artışı bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşti.
DAHA ÖNCE NASIL OLMUŞTU?
Aslında son 10 yıllık asgari ücret artışlarına baktığımızda enflasyonun burada belirleyici olduğunu görüyoruz. Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkacaktır.
BU YIL KAÇ LİRA OLACAK?
Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını tahmin edebiliriz.
NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Asgari ücretin enflasyon formülüne göre yaptığımız tahmini hesapla brüt 4.364,50 TL'ye çıkması aslında birçok ödemeyi de değiştirecek. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artacak, İşsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. şimdi bunlara tek tek bakalım...