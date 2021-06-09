ŞOK'ta deneme fiyatıyla yüzde 27 indirim var! ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğunda bardak hediyeli ürün sürprizi!

ŞOK'ta bebeklerin giydiği ürünlerde kullanabilecek deterjan ve yumuşatıcı ürünlerinde %27 indirim kampanyası kataloğda öne çıktı. ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğuyla yazı serinletecek pek çok ürün yer alıyor. Temizlik ve güneş kremi ürünlerindeki indirimin dikkat çektiği ŞOK'ta bu hafta Gokidy Yapışan Top Oyun Seti, Asonic Mor Işık Sinek Öldürücü, Pril Gold Tablet, Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey, Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu, Plaj Elbisesi Viskon Panço, Nivea Men Black&White Deodorant, Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı, Cif Sprey Ultra Hız, Rubenis Vantilatör, Nivea Sprey Güneş Yağı ve Bestway Deniz Yatağı ürünleri var.

09.06.2021 14:45 - Son Güncelleme: 09.06.2021 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





