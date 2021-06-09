ŞOK'ta deneme fiyatıyla yüzde 27 indirim var! ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğunda bardak hediyeli ürün sürprizi!
ŞOK'ta bebeklerin giydiği ürünlerde kullanabilecek deterjan ve yumuşatıcı ürünlerinde %27 indirim kampanyası kataloğda öne çıktı. ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğuyla yazı serinletecek pek çok ürün yer alıyor. Temizlik ve güneş kremi ürünlerindeki indirimin dikkat çektiği ŞOK'ta bu hafta Gokidy Yapışan Top Oyun Seti, Asonic Mor Işık Sinek Öldürücü, Pril Gold Tablet, Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey, Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu, Plaj Elbisesi Viskon Panço, Nivea Men Black&White Deodorant, Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı, Cif Sprey Ultra Hız, Rubenis Vantilatör, Nivea Sprey Güneş Yağı ve Bestway Deniz Yatağı ürünleri var.
ŞOK'ta deneme fiyatıyla yüzde 27 indirim var! ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğunda bardak hediyeli ürün sürprizi! Bu hafta ŞOK marketlerdeki aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin detaylı listesi araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Rubenis Vantilatör, Asonic Mor Işık Sinek Öldürücü, Gokidy Yapışan Top Oyun Seti, Plaj Elbisesi Viskon Panço, Bestway Deniz Yatağı, Pril Gold Tablet, Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey, Nivea Sprey Güneş Yağı, Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu, Nivea Men Black&White Deodorant ve Cif Sprey Ultra Hız ürünleri dikkatleri üzerine çekiyor. Kataloğda ayrıca Ariel, Persil, Perwoll, Tursil sıvı deterjan çeşitlerinde yüzde 25 indirim var.