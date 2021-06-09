Hibe desteği alıp kendi işinin patronu oldular! Şimdi milyonlar kazanıyorlar! Siz de yapabilirsiniz

Sermayesi olmayanlar devlet destekli kredilerden yararlanabilirler. Hayvan yetiştiriciliği için kredi veren tüm Devlet kuruluşları ve en uygun vade ve faiz oranları ile hayvan kredisi veren kuruluşlar detayları ile haberimizde. Muş'ta Hakan ve Nuran Yıldız çifti Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları hibe desteği sayesinde 120 büyükbaş kapasiteli süt üretim tesisi kurdular.