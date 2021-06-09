Hibe desteği alıp kendi işinin patronu oldular! Şimdi milyonlar kazanıyorlar! Siz de yapabilirsiniz
Devlet desteğiyle kurdular, servet kazanıyorlar paraya para demiyorlar! Muş'ta Hakan ve Nuran Yıldız çifti Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları hibe desteği sayesinde 120 büyükbaş kapasiteli süt üretim tesisi kurdular. Nuran Yıldız, "Günde 350 litre süt elde ediyoruz. Sütü şu anda mandıralara satıyoruz ve oradan gelen gelirle de işletmeyi çeviriyoruz. Tesisimizin şu andaki kapasitesi 120 baş ama istediğimiz zaman 200 baş hayvana kadar sayıyı artırabiliyoruz. Devlet desteği olmasaydı bu şekilde bir tesis kurulması imkansızdı" derken günde 350 litre süt elde ederek geçimlerini sağlıyorlar.
09.06.2021 16:25
- Son Güncelleme: 09.06.2021 16:25
Sermayesi olmayanlar devlet destekli kredilerden yararlanabilirler. Hayvan yetiştiriciliği için kredi veren tüm Devlet kuruluşları ve en uygun vade ve faiz oranları ile hayvan kredisi veren kuruluşlar detayları ile haberimizde. Muş'ta Hakan ve Nuran Yıldız çifti Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları hibe desteği sayesinde 120 büyükbaş kapasiteli süt üretim tesisi kurdular.