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Hibe desteği alıp kendi işinin patronu oldular! Şimdi milyonlar kazanıyorlar! Siz de yapabilirsiniz

Devlet desteğiyle kurdular, servet kazanıyorlar paraya para demiyorlar! Muş'ta Hakan ve Nuran Yıldız çifti Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları hibe desteği sayesinde 120 büyükbaş kapasiteli süt üretim tesisi kurdular. Nuran Yıldız, "Günde 350 litre süt elde ediyoruz. Sütü şu anda mandıralara satıyoruz ve oradan gelen gelirle de işletmeyi çeviriyoruz. Tesisimizin şu andaki kapasitesi 120 baş ama istediğimiz zaman 200 baş hayvana kadar sayıyı artırabiliyoruz. Devlet desteği olmasaydı bu şekilde bir tesis kurulması imkansızdı" derken günde 350 litre süt elde ederek geçimlerini sağlıyorlar.

09.06.2021 16:25 - Son Güncelleme: 09.06.2021 16:25
Hibe desteği alıp kendi işinin patronu oldular! Şimdi milyonlar kazanıyorlar! Siz de yapabilirsiniz

Sermayesi olmayanlar devlet destekli kredilerden yararlanabilirler. Hayvan yetiştiriciliği için kredi veren tüm Devlet kuruluşları ve en uygun vade ve faiz oranları ile hayvan kredisi veren kuruluşlar detayları ile haberimizde. Muş'ta Hakan ve Nuran Yıldız çifti Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları hibe desteği sayesinde 120 büyükbaş kapasiteli süt üretim tesisi kurdular.

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Hibe desteği alıp kendi işinin patronu oldular! Şimdi milyonlar kazanıyorlar! Siz de yapabilirsiniz

Tarım ve hayvancılık kenti Muş'ta devlet desteğiyle yatırımlar her geçen gün artıyor. TKDK'ya 2016 yılında proje sunan Hakan ve Nuran Yıldız çifti, kabul gören projelerinin ardından merkeze bağlı Yeşilova beldesinde kendi çiftliklerini kurdular.

Hibe desteği alıp kendi işinin patronu oldular! Şimdi milyonlar kazanıyorlar! Siz de yapabilirsiniz

2 milyon 144 bin TL hibeyle 120 büyükbaş kapasiteli süt üretim tesisini kuran Yıldız çifti, 25 hayvanla başladıkları tesisteki sayıyı 65'e yükseltti.

Hibe desteği alıp kendi işinin patronu oldular! Şimdi milyonlar kazanıyorlar! Siz de yapabilirsiniz

"DEVLET DESTEĞİ OLMASAYDI BU ŞEKİLDE BİR TESİS KURULMASI İMKANSIZDI"

Projenin devlet destekli olduğunu anlatan işletme sahibi Hakan Yıldız, tesisin yüzde 65'inin hibe olduğunu, yüzde 25'inin ise kendileri tarafından karşılandığını söyledi.

Hibe desteği alıp kendi işinin patronu oldular! Şimdi milyonlar kazanıyorlar! Siz de yapabilirsiniz

Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını ifade eden Yıldız, "Günde 350 litre süt elde ediyoruz. Sütü şu anda mandıralara satıyoruz ve oradan gelen gelirle de işletmeyi çeviriyoruz.