Kaldı geriye 26 gün! Kalem kalem hesaplanıp emekli zammı netleştirilecek! SSK Bağ-kurlu maaşına en az...
Temmuz ayına artık günler kala 13 milyondan fazla emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Mayıs ayı enflasyon oranlarının ay başı açıklanmasının hemen ardından zam için son derece önemli olan 5. veri netleşti. Şimdi geriye bir veri kaldı ve Temmuz ayının başında son verinin kesinleşmesiyle birlikte maaşlara ne kadar zam yapılacağı netlik kazanmış olacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. Gelecek ay son verinin açıklanmasıyla milyonların maaşı belli olacak.
Kaldı geriye 26 gün! Kalem kalem hesaplanıp emekli zammı netleştirilecek! SSK Bağ-kurlu maaşına en az... Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği zam tutarı 5 Temmuz tarihinde belli olacak. Yılın ilk beş ayının enflasyon verileri belli oldu. Şimdi gözler maaş tutarını belirleyecek olan son veriye çevrildi.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.39 olurken, maaşlarda 441 liraya varan artış göründü. Gözler Haziran enflasyonunda. Haziran enflasyonu ile birlikte zam oranı da kesinleşmiş olacak.