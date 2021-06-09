Kaldı geriye 26 gün! Kalem kalem hesaplanıp emekli zammı netleştirilecek! SSK Bağ-kurlu maaşına en az...

Temmuz ayına artık günler kala 13 milyondan fazla emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Mayıs ayı enflasyon oranlarının ay başı açıklanmasının hemen ardından zam için son derece önemli olan 5. veri netleşti. Şimdi geriye bir veri kaldı ve Temmuz ayının başında son verinin kesinleşmesiyle birlikte maaşlara ne kadar zam yapılacağı netlik kazanmış olacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. Gelecek ay son verinin açıklanmasıyla milyonların maaşı belli olacak.

09.06.2021 14:10 - Son Güncelleme: 09.06.2021 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





