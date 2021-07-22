ŞOK’ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz’da dezenfektan makinesi indirimi…
En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK'ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar şimdiden dikkat çekiyor ve alacaklar belirlenmeye başlandı. Vatandaşlar birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata almak için erken saatlerde marketi ziyaret etmeye hazırlanıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz'da dezenfektan makinesi kampanyası ön plana çıkıyor. Banyonuzu güzelleştirecek pek çok üründe kampanyalar da sizleri bekliyor. İşte güncel ŞOK katalog…
22.07.2021 18:32
- Son Güncelleme: 22.07.2021 18:32
ŞOK'da her hafta sonu olduğu gibi bu hafta da 24-27 Temmuz'da çeşitli ürünlerde uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Özellikle koronavirüs ile mücadele sürecinde önemi daha da büyük olan otomatik köpük dezenfektan ön plana çıkıyor. Saç kurutma makinesinden basküle, bornoz havlu setinden temizlik setine, banyo ürünlerinden oyuncaklara birbirinden güzel seçenekler ŞOK marketlerde sizleri bekliyor. ŞOK'ta 25 TL üzeri fırsatlar da dikkat çekiyor.