ŞOK’ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz’da dezenfektan makinesi indirimi…

ŞOK'da her hafta sonu olduğu gibi bu hafta da 24-27 Temmuz'da çeşitli ürünlerde uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Özellikle koronavirüs ile mücadele sürecinde önemi daha da büyük olan otomatik köpük dezenfektan ön plana çıkıyor. Saç kurutma makinesinden basküle, bornoz havlu setinden temizlik setine, banyo ürünlerinden oyuncaklara birbirinden güzel seçenekler ŞOK marketlerde sizleri bekliyor. ŞOK'ta 25 TL üzeri fırsatlar da dikkat çekiyor.