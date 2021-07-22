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ŞOK’ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz’da dezenfektan makinesi indirimi…

En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK'ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar şimdiden dikkat çekiyor ve alacaklar belirlenmeye başlandı. Vatandaşlar birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata almak için erken saatlerde marketi ziyaret etmeye hazırlanıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz'da dezenfektan makinesi kampanyası ön plana çıkıyor. Banyonuzu güzelleştirecek pek çok üründe kampanyalar da sizleri bekliyor. İşte güncel ŞOK katalog&hellip;

22.07.2021 18:32 - Son Güncelleme: 22.07.2021 18:32
ŞOK’ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz’da dezenfektan makinesi indirimi…

ŞOK'da her hafta sonu olduğu gibi bu hafta da 24-27 Temmuz'da çeşitli ürünlerde uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Özellikle koronavirüs ile mücadele sürecinde önemi daha da büyük olan otomatik köpük dezenfektan ön plana çıkıyor. Saç kurutma makinesinden basküle, bornoz havlu setinden temizlik setine, banyo ürünlerinden oyuncaklara birbirinden güzel seçenekler ŞOK marketlerde sizleri bekliyor. ŞOK'ta 25 TL üzeri fırsatlar da dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK’ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz’da dezenfektan makinesi indirimi…

Bliz Dijital Bambu
Baskül
• Işıklı dijital LCD ekran
• Dayanıklı, doğal,
bambu platform
• Otomatik açılıp
kapanabilme
Maks 180 kg
kapasite

ŞOK’ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz’da dezenfektan makinesi indirimi…

Otomatik Köpük & Dezenfektan Makinesi
• 250ml Kapasite
• Köpük sabun,
bulaşık deterjanı veya
el dezenfektanı
ile kullanım
Otomatik sensör sistemi
• Karışım hazırlama
şişesi dahil
• Çalışma gösterge ışığı
• 4 AA pil ile çalışır
(Dahil değildir)
• Sabun

ŞOK’ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz’da dezenfektan makinesi indirimi…

Appro Profesyonel Saç Kurutma
Makinesi
• 2200 w • Profesyonel AC motor
• 3 kademeli
ısı ayarı
• 2,5 cm
kablo
• Emniyet
termostadı

ŞOK’ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-27 Temmuz’da dezenfektan makinesi indirimi…

Lime Tablet
Mop Seti
• Paslanmaz
saplı bir çok yüzeyde
kullanılanbilen emiciliği
yüksek mop set
• 7 lt
• %100 mikrofiber
mop paspas