O mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile 2,5 yıl erken emekli olmanız mümkün! İşte başvurular için şartlar...

Milyonlarca çalışanın hayali yaşlılığında rahat bir hayat sürmektir ve bunun için sürekli araştırmalar yaparak ne kadar erken bu ferah hayata kavuşabileceğini merak ediyor. Askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli olmak amacıyla başvuru yapanların yanı sıra yıpratıcı mesleklerde çalışanlar da bu haktan yararlanabiliyor ve 2,5 yıl daha erken emekli olabilme fırsatını da yakalıyor. Yıpranma payı yüksek olan 48 meslekten birinde çalışıyorsanız siz de erken emekli olabilirsiniz.