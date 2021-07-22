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O mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile 2,5 yıl erken emekli olmanız mümkün! İşte başvurular için şartlar...

SGK'ya bağlı milyonlarca çalışan var ve erken emeklilik bazı şartların yerine getirilmesiyle birlikte mümkün olabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmalarının yanı sıra yıpranma payı yüksek olan mesleklerde yıllarca çalışanlar daha erken emekli olabilmenin fırsatını da yakalıyor. Siz de o 45 meslekten birinde çalışıyorsanız yıpranma payı ile 2,5 yıl erken emeklilik olabilirsiniz. İşte SGK'ya yıpranma payı ile erken emeklilik için başvuru yapacakların taşıması gereken şartlar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

22.07.2021 19:18 - Son Güncelleme: 22.07.2021 19:18
O mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile 2,5 yıl erken emekli olmanız mümkün! İşte başvurular için şartlar...

Milyonlarca çalışanın hayali yaşlılığında rahat bir hayat sürmektir ve bunun için sürekli araştırmalar yaparak ne kadar erken bu ferah hayata kavuşabileceğini merak ediyor. Askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli olmak amacıyla başvuru yapanların yanı sıra yıpratıcı mesleklerde çalışanlar da bu haktan yararlanabiliyor ve 2,5 yıl daha erken emekli olabilme fırsatını da yakalıyor. Yıpranma payı yüksek olan 48 meslekten birinde çalışıyorsanız siz de erken emekli olabilirsiniz.

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O mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile 2,5 yıl erken emekli olmanız mümkün! İşte başvurular için şartlar...

'Yıpranma' dediğimiz, kanunda 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.

O mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile 2,5 yıl erken emekli olmanız mümkün! İşte başvurular için şartlar...

Yıpranma hakkından kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, polis, sağlık çalışanları ve milletvekilleri de yararlanıyor.

O mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile 2,5 yıl erken emekli olmanız mümkün! İşte başvurular için şartlar...

Posta'da yer alan habere göre örneğin normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor.

O mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile 2,5 yıl erken emekli olmanız mümkün! İşte başvurular için şartlar...

Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.