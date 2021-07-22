BİM'de tam 74 üründe rafa özel indirim! BİM 23 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla pas geçilemeyecek avantajlar serisi! BİM'de yeni indirimli ürünler yarın sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak. Pek çok kategorideki ürünlerin dikkat çektiği kataloğda Braun Erkek Bakım Seti, Polosmart Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Polosmart Desenli Smart Tartı, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Schwartz Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltme Seti, Casilda Home Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı, Mr. Green Deterjan Hazneli Mop, Casilda Home Tablet Mop Temizlik Seti ürünleri dikkat çekecek.