BİM'de tam 74 üründe rafa özel indirim! BİM 23 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla pas geçilemeyecek avantajlar serisi!
BİM 23 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi firma tarafından duyuruldu. BİM'de yarından itibaren Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon, Keysmart Buzdolabı, Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demleme Bardağı, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Rookie Maxi Scooter, Keysmart Cam Ankastre Set, Polosmart Kablolu Kafabantlı Kulaklık Fs26, Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, Columbia Çakmak Taşlı Kamp Bıçağı, Columbia Çakmak Taşlı Kamp Bıçağı, Relax Renkli Çelik Termos, Chef's İkili Tava Seti, Şarjlı Damacana Pompası, İcemax Musluklu Piknik Termosu, Decorev Ahşap Sebzelik, Pilsan Akülü 6V ATV PARS, Hot Wheels 9'lu Arabalar, Piccolo Mondi Çek Bırak Arazi Araçları, Uçar Oyuncak Oyuncak Güzellik Çantası ürünleri var.
22.07.2021 17:35
- Son Güncelleme: 22.07.2021 17:35
BİM'de tam 74 üründe rafa özel indirim! BİM 23 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla pas geçilemeyecek avantajlar serisi! BİM'de yeni indirimli ürünler yarın sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak. Pek çok kategorideki ürünlerin dikkat çektiği kataloğda Braun Erkek Bakım Seti, Polosmart Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Polosmart Desenli Smart Tartı, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Schwartz Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltme Seti, Casilda Home Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı, Mr. Green Deterjan Hazneli Mop, Casilda Home Tablet Mop Temizlik Seti ürünleri dikkat çekecek.