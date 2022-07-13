ŞOK'ta bu hafta neler var? Çarşamba günü geldi ŞOK 13 Temmuz aktüeli yayımladı! Dev kampanya: Tek fiyat 559 TL! İşte İNDİRİMLİ ürünler listesi...
ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK'un yepyeni merak edilen aktüel kataloğu yayımlandı. Gıdanın yanı sıra elektronik ürünler de bu hafta indirime girdi. Yeni kampanyasını duyuran ŞOK marketlerinde çaydanlıklar 599 TL'den satışa konuldu. 13 Temmuz Çarşamba günü için sabah saatlerinden itibaren araştırmaya girişen vatandaşlar market alışverişi öncesi aktüel kataloğu incelemek istiyor. İşte ŞOK İNDİRİMLİ ürünler listesi...
13.07.2022 09:06 - Son Güncelleme: 13.07.2022 09:07
ŞOK'un yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en dikkat çeken katalogu ŞOK'un oldu. Güncel kampanya duyurusu az evvel geldi. Çeyiz hazırlığı yapan çiftler için birbirinden kaliteli çaydanlıklar indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Ayrıca Şarjlı El Süpürgesi, Robot Süpürge, Şarjlı Sarımsak Doğrayıcı Mini Blender, Elektrikli Diş Fırçası, Saç Şekillendirici Maşa, Akıllı Bileklik, Cep Telefonu da indirime girdi. Tatile gidecek olanlar için de Plaj Sandalyesi, Kamp Sandalyesi, Lüks Mangal, Termos Çanta gibi ürünler ucuza satılıyor. İşte 13 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu...