ŞOK'ta bu hafta neler var? Çarşamba günü geldi ŞOK 13 Temmuz aktüeli yayımladı! Dev kampanya: Tek fiyat 559 TL! İşte İNDİRİMLİ ürünler listesi...

ŞOK'un yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en dikkat çeken katalogu ŞOK'un oldu. Güncel kampanya duyurusu az evvel geldi. Çeyiz hazırlığı yapan çiftler için birbirinden kaliteli çaydanlıklar indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Ayrıca Şarjlı El Süpürgesi, Robot Süpürge, Şarjlı Sarımsak Doğrayıcı Mini Blender, Elektrikli Diş Fırçası, Saç Şekillendirici Maşa, Akıllı Bileklik, Cep Telefonu da indirime girdi. Tatile gidecek olanlar için de Plaj Sandalyesi, Kamp Sandalyesi, Lüks Mangal, Termos Çanta gibi ürünler ucuza satılıyor. İşte 13 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu...