2.160 gün borçlanma hakkı veriliyor! 3 formül ile erken emeklilik! 5.825 prim günü ve 20 yıl sigortalılık şartı ile 52 yaşında...
Erkenden emekli olmak mümkün! Hem kadın hem erkek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 3 formülden biriyle hemen şimdi erken emekli olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Halen bir çok kişi bilmiyor. Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması! Peki Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması nedir? Kimler borçlanabilir? 5.825 prim günü ve 20 yıl sigortalılık şartı ile 52 yaşında emekli olunabiliyor. Dikkat! Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir. İşte tüm ayrıntılar...
Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali! Emeklilik için belirli şartlar aranıyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. Ancak 3 formül ile erken emeklilik fırsatı bulunuyor. İşte formüllerin detayları...
Bilindiği üzere emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekiyor. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik şansı doğuyor. Çalışanların bu detayları bilmesi 52 yaşında emekliliğe olanak sağlıyor. Peki nedi bu detaylar? İşte 3 formül...
1 Doğum
2 Askerlik
3 Yurtdışı borçlanması
DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara her doğumda 720 gün borçlanma hakkı veriliyor. Üç doğumu borçlanma hakkına sahip olan bir kadın sigortalı 2.160 gün borçlanma yapabiliyor. Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalırlar. Bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanırlar.
STAJ AVANTAJI
Staj yapan kadın sigortalıların doğum borçlanmasıyla emeklilik yaşını öne çekme ihtimali bulunmaktadır. İş hayatına staj yaparak başlayan ve bu dönemde adına kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar daha sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladıkları süre içerisindeki doğumlarını borçlanabilirler.