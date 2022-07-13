13 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi: Parliament, Muratti, Lark, Marlboro, Chesterfield, L&M... SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatlarında yeni bir zammın olup olmadığı merak ediliyor. Gelen son zamla birlikte en ucuz sigara 25,50 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 40 TL oldu. Sigara tiryakileri internet arama motorlarında güncel sigara fiyat listesini araştırıyor. Resmi gazete'nin 27 Mayıs tarihli sayısında yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı arttırılmıştı. Peki sigaraya yeni zam var mı? Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M ne kadar oldu, kaç TL?