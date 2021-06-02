1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler PTT'nin önünde kuyruk oluşturdu! Sonunda her şey netleşti!
Ve netleşti. Peş peşe açıklama yapıldı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için hem uygulanan başvuru şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını sayfamızda veriyoruz. Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Önemli şartlardan birini de destek alan annenin, bakıcıyı sigortalı olarak çalıştırması ve en az asgari ücret üzerinden ücret ödemesi oluşturuyor. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler.
Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için hem uygulanan başvuru şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını adım adım aktarıyoruz. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar. Kadınların istihdama katılmasının önündeki engellerden birini de çocuk bakımı oluşturuyor. Doğum yapan kadınlar, çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar iş hayatının dışında kalıyor. Çocuk parası, küçük yaşta olan çocuklar için bakıcı parası, süt parası, doğum izni ödemesi, bakıcı istihdam desteği ise bu yardımların bir bölümünü oluşturuyor.