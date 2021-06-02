Vav TV İzle

1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler PTT'nin önünde kuyruk oluşturdu! Sonunda her şey netleşti!

Ve netleşti. Peş peşe açıklama yapıldı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için hem uygulanan başvuru şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını sayfamızda veriyoruz. Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Önemli şartlardan birini de destek alan annenin, bakıcıyı sigortalı olarak çalıştırması ve en az asgari ücret üzerinden ücret ödemesi oluşturuyor. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler.

02.06.2021 07:44 - Son Güncelleme: 02.06.2021 07:44
1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler PTT'nin önünde kuyruk oluşturdu! Sonunda her şey netleşti!

Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için hem uygulanan başvuru şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını adım adım aktarıyoruz. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar. Kadınların istihdama katılmasının önündeki engellerden birini de çocuk bakımı oluşturuyor. Doğum yapan kadınlar, çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar iş hayatının dışında kalıyor. Çocuk parası, küçük yaşta olan çocuklar için bakıcı parası, süt parası, doğum izni ödemesi, bakıcı istihdam desteği ise bu yardımların bir bölümünü oluşturuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler PTT'nin önünde kuyruk oluşturdu! Sonunda her şey netleşti!

ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI

Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.

1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler PTT'nin önünde kuyruk oluşturdu! Sonunda her şey netleşti!

Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.

1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler PTT'nin önünde kuyruk oluşturdu! Sonunda her şey netleşti!

Ödeme Tutarları

* Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuğunu dünyaya getiren annelere 300 TL çocuk parası ödenir.

* Anneler Mayıs 2015 tarihinden sonra ikinci çocuklarını dünyaya getirirlerse bu defa ödeme 400 TL olarak yapılır.

1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler PTT'nin önünde kuyruk oluşturdu! Sonunda her şey netleşti!

* Eğer anneler 3 veya daha fazla çocuk sahibi olmuş ise ödenen rakam 600 TL oluyor.

Yukarıda yer alan ödeme tablosuyla 3 çocuk sahibi olmuş olan anneler toplamda 1300 TL çocuk parası ödemesi alırlar.