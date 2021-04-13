ŞOK'ta aman kaçırma kampanyasına saatler kaldı! ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğunda onlarca çeşit indirim!

ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğuyla yarın sabah saatleriyle birlikte satışa sunulacak ürünler sık sık araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Nescafe Classic+Kupa Hediyeli, 100'lü Mintax Hepsi Bir Arada Bulaşık Tableti, Pril Bulaşık Sıvısı+Parex Comfort Sünger, Gillette Blue3 Tıraş Bıçağı 6'lı, Bebeland Yenidoğan Islak Havlu, Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı, Vernel Supreme Konsantre Yumuşatıcı, Hello Kitty Anne Bebek Bakım Çantası, Batman/Masha ve Koca Ayı Çocuk Halısı ürünleri dikkat çekti. Peki, ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin detaylı listesi...

13.04.2021 23:04 - Son Güncelleme: 13.04.2021 23:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





