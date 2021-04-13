RAMAZAN İMSAKİYE
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ŞOK'ta aman kaçırma kampanyasına saatler kaldı! ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğunda onlarca çeşit indirim!

ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğuyla yarın sabah saatleriyle birlikte satışa sunulacak ürünler sık sık araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Nescafe Classic+Kupa Hediyeli, 100'lü Mintax Hepsi Bir Arada Bulaşık Tableti, Pril Bulaşık Sıvısı+Parex Comfort Sünger, Gillette Blue3 Tıraş Bıçağı 6'lı, Bebeland Yenidoğan Islak Havlu, Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı, Vernel Supreme Konsantre Yumuşatıcı, Hello Kitty Anne Bebek Bakım Çantası, Batman/Masha ve Koca Ayı Çocuk Halısı ürünleri dikkat çekti. Peki, ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin detaylı listesi...

13.04.2021 23:04 - Son Güncelleme: 13.04.2021 23:04
ŞOK'ta aman kaçırma kampanyasına saatler kaldı! ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğunda onlarca çeşit indirim!

ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğuyla yarın onlarca ürün raflarda satışa sunulacak. Özellikle bebek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Silvercrest Sıcaklık Ve Nem Ölçer, Bamboo Jakarlı Bebek Yatağı, Gillette Blue3 Tıraş Bıçağı 6'lı, Hello Kitty Anne Bebek Bakım Çantası, Nescafe Classic+Kupa Hediyeli ve 100'lü Mintax Hepsi Bir Arada Bulaşık Tableti göze çarptı. İşte ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğu ürünleri

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ŞOK'ta aman kaçırma kampanyasına saatler kaldı! ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğunda onlarca çeşit indirim!

Oda Nemlendirici
• Renkli aydınlatma
• 4 saat - 8 saat zamanlama
• 200 ml su kapasitesi
• Sis çıkışı: 35ML / H
• 94x94x138 mm
• Güç kullanımı: 2W
• DC5V Adaptör

ŞOK'ta aman kaçırma kampanyasına saatler kaldı! ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğunda onlarca çeşit indirim!

Sıcaklık Ve Nem Ölçer
• -10°C ~ 70°C sıcaklık ölçüm aralığı
• 10%RH ~ 99%RH nemlilik ölçüm aralığı
• Saatlik zil,günlük alarm,takvim ekran fonksiyonu
• Sıcaklık/ Nemlilik ekranı • Maksimum/minimum sıcaklık ve nemlilik hafızası

ŞOK'ta aman kaçırma kampanyasına saatler kaldı! ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğunda onlarca çeşit indirim!

Bebek Nevresim Takımı
• 100x150 cm nevresim
• 110x150 cm çarşaf
• 35x45 cm yastık kılıfı

ŞOK'ta aman kaçırma kampanyasına saatler kaldı! ŞOK 14 Nisan aktüel kataloğunda onlarca çeşit indirim!

Anne Yanı Bebek Yatağı
• Yastıklı
• Silikon dolgulu