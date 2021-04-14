Marketlerde de kısıtlamalarla birlikte değişecek! A101, BİM ve ŞOK'ta yarın akşam artık...
Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Kısmi kapanmayla hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde değişikliğe gidildi. 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren hafta içi artık akşam 19.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan bu kararın ardından iş yerlerinin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle marketlerin yeni çalışma saatleri belli oldu.
Marketlerde de kısıtlamalarla birlikte değişecek! A101, BİM ve ŞOK'ta yarın akşam artık... Bu akşam iftar öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı ve kısmi kapanma uygulanacağını ifade etti. Alınan kararlar arasında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri de yer alıyor. Yeni karara göre yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19.00 ile sabah 05.00 saatlerinde uygulanacak. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı işletmelerin açık olduğu saatlerde de değişiklik yaşandı.
Genelgede şöyle denildi:
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.