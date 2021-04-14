Marketlerde de kısıtlamalarla birlikte değişecek! A101, BİM ve ŞOK'ta yarın akşam artık... Bu akşam iftar öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı ve kısmi kapanma uygulanacağını ifade etti. Alınan kararlar arasında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri de yer alıyor. Yeni karara göre yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19.00 ile sabah 05.00 saatlerinde uygulanacak. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı işletmelerin açık olduğu saatlerde de değişiklik yaşandı.