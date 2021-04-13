Fırsatlar için süre azalmak üzere! 3 ay ödeme yapmadan hemen alın! Yapı Kredi, Vakıf, Akbank, TEB...

Bazı bankaların 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları devam ederken gözler faiz oranlarına çevrildi. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor.Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi ödemesi yapıyor. İşte 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi faiz oranları...

13.04.2021 21:52 - Son Güncelleme: 13.04.2021 21:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





