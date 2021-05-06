HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank... 5000 TL maaş ile banka gişe yetkilisi (memuru) alımı başvuru şartları!

Bankalar personel alımı duyurusu yayımladılar. Bu kapsamda 4 banka tarafından yayımlanan bültenlere göre en az 5000 TL ücret İle banka personeli alımı yapılacak. Alımlar 4 değişik bankaya gişe yetkilisi kadrosunda yapılacak. Banka personel alımı bültenleri son zamanda alaka gören işler arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle Gişe yetkilisi alımları için yüksek rakamda müracaat yapılıyor. Gişe Görevlisi ya da Yetkilisi, bankalarda ya da resmi kurumlarda para alışverişleri, iş takipleri, dosya takipleri ve insan ilişkilerini kontrol eder. Bu pozisyonlar kurumlarda olduğu zaman kuruma ait, bankalarda olduğu zaman ise banka gişe yetkisi olarak tanımlanır.

06.05.2021 08:39 - Son Güncelleme: 06.05.2021 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





