ŞOK'ta 30 TL üzeri alışverişlerde hediye kazanma fırsatı! ŞOK 18 Ağustos aktüel kataloğuyla çoğu çeşitte %25 indirim!
ŞOK 18 Ağustos aktüel kataloğuyla yeni sürprizi indirimler tüm şubelerde satılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta Royal Gourmet dondurma çeşitleri, Golf Bravo junior multipack dondurma, Eti Gong ballı hardallı, Pantene şampuan çeşitleri, Duru Pirinalı geleneksel sabun, Orkid extra hassas koruma, Signal White Now diş macunu, Difaş stil diş fırçası, Raid hamam böceği yemi, Raid kokusuz sineksavar aerosol, Domestos dağ esintisi, Cif tüm yüzeyler, Yumoş konsantre yumuşatıcı, Golf Maraşım kesme sadece dondurma ve Mintax ultra sıvı bulaşık deterjanı ürünleri var.
18.08.2021 09:45
- Son Güncelleme: 18.08.2021 09:45
ŞOK'ta 30 TL üzeri alışverişlerde hediye kazanma fırsatı! ŞOK 18 Ağustos aktüel kataloğuyla çoğu çeşitte %25 indirim var. Pek çok indirimli ürünün ön planda yer aldığı kataloğda Orkid extra hassas koruma, Duru Pirinalı geleneksel sabun, Pantene şampuan çeşitleri, Golf Bravo junior multipack dondurma, Raid kokusuz sineksavar aerosol, Golf Maraşım kesme sadece dondurma, Eti Gong ballı hardallı ve Golf Bravo junior multipack dondurmada indirim olacak. İşte ŞOK 18 Ağustos aktüel kataloğu ürün listesi