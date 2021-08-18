Baş tacı eden kampanya! Peugeot'da faizler sıfırlanmış durumda! Faizsiz olarak 2008, 3008 ve 5008 satışı devam ediyor!
Yapılan ÖTV indirimi sonrasında vatandaşlar araba fiyatlarını oldukça merak ediliyor. Bu anlamda sıfır faizli kampanyalar ise mest etmiş durumda. Peugeot Türkiye, sedan ve hatchback modellerinde Ağustos ayı süresince özel fırsatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yeni Peugeot 208'de 36 bin TL amacıyla 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi alternatifi dikkatleri çekiyor. Peugeot 208, 189 bin TL'den başlayan ideal fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin kusursuz birleşimi ile sınıfındaki standartları tekrar belirleyen Peugeot 508 ise yüzde 0 faizli kredi alternatifi ya da 180 bin TL amacıyla 15 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.
Peugeot açıklamasına göre, Ağustos ayı süresince geçerli olacak kampanyalarda, bütün Peugeot modellerinde düşük faizli kredi seçenekleri otomobil severleri bekliyor. Peugeot i-Cockpit®, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçenekleriyle öne çıkan Peugeot SUV ailesinde ay süresince yüzde 0 faizli kredi öneriyi sunuluyor.
Peugeot 208 2021 Ağustos Kampanyası
Ağustıa ayı kampanyası kapsamında Peugeot 208 modellerinde 4.000 TL'ye varan kampanya indirimi uygulanıyor. Baz model olan Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 modelini Ağustos ayında 3.000 TL indirimle 199.000 TL'ye satın alabilirsiniz.
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 modelinde ise kampanya kapsamında 4.000 TL indirim sağlanıyor.
Peugeot 508 2021 Ağustos Ayı Kampanyası
Peugeot 508 modellerinde kampanya 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. 90.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Ağustos ayı boyunca 508 modellerinde 5.000 TL'lik kampanya indirimi de sunuluyor.
Peugeot 508 PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8 modeline özel 36.000 TL'lik indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.