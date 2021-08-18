Resmen duyuruldu! 31 Ağustos’ta son bulacak! 50 bin TL’ye kadar para hesaplara yatıyor!
Köşede birikmiş para bulunmayınca da bankalardan kredi çekmek, istemeyerekte olsa bir gereksinim durumuna dönüşüyor. Bankalar doğrultusundan daha evvelce planlanmamış bu gereksinime yönelik değişik alanlarda kullanılabilecek krediler veriliyor. Koronavirüs salgını ardından ekonomik sorun çeken vatandaşlar bankaların avantajlı kampanyalarından yararlanmak amacıyla araştırıyor. ING Bank şimdilik ING'li olmayan müşterilerine başlattığı kredi kampanyasını duyurdu.
Yüzde 1,35 faiz oranından başlayan gereksinim kredisi kampanyasından, şimdilik ING'li olmayan müşteriler 5 Temmuz 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 5 bin TL ile 50 bin TL arasında kredi kullanarak yararlanabilecek. Kredi kampanyası, 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Yaşam Sigortası ile sarfedilen kredilerde geçerli olacak. İhtiyaç kredisi olarak da tanınan daha düşük miktarlı bu krediler, düşük faizle bankalardan nasıl alınır? İhtiyaç kredisi amacıyla en ideal banka hangisidir? Haberimizde gereksinim kredisi ile ilgili herşeye ve düşük faizle kredi veren bankalar listesine değiniyoruz. İşte merak edilen düşük faizle kredi veren bankalar listesi...
"Müşterilerimizi ekonomik olarak desteklemeyi önemsiyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, nakit ihtiyacı olan müşterilerinin yanlarında olmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
İhtiyaç kredisi, öngörülemeyen gereksinimler amacıyla anlık olarak kredi çekecek vatandaşlara yayılan bir nakit çözümüdür. Vatandaşlara, başka kredilere oranla acil greksinimlerini karşılamaları suretiyle sağlanır ve miktarları düşüktür. İhtiyaç kredileri 30-45 bin TL' ye kadar ulaşabilir ve başka kredilerden ayrılan bir başka yanı da belirli bir harcamaya yönelik olmamasıdır. Bu noktada taşıt kredisi, eğitim kredisi ve konut kredisi türlerinden ayrılmaktadır.