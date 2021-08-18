Resmen duyuruldu! 31 Ağustos’ta son bulacak! 50 bin TL’ye kadar para hesaplara yatıyor!

Yüzde 1,35 faiz oranından başlayan gereksinim kredisi kampanyasından, şimdilik ING'li olmayan müşteriler 5 Temmuz 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 5 bin TL ile 50 bin TL arasında kredi kullanarak yararlanabilecek. Kredi kampanyası, 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Yaşam Sigortası ile sarfedilen kredilerde geçerli olacak. İhtiyaç kredisi olarak da tanınan daha düşük miktarlı bu krediler, düşük faizle bankalardan nasıl alınır? İhtiyaç kredisi amacıyla en ideal banka hangisidir? Haberimizde gereksinim kredisi ile ilgili herşeye ve düşük faizle kredi veren bankalar listesine değiniyoruz. İşte merak edilen düşük faizle kredi veren bankalar listesi...