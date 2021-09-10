35 yaş üstü (1987 ve sonrası) herkes başvurabilir! TCMB kadrolu KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İstanbul ve Ankara'da başvurular başladı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından personel alımına ilişkin duyuru yayınladı. Bilişim alanında, uzman yardımcısı kadrosuna toplamda 40 kişi alınacak. İstanbul ve Ankara'da görevlendirilmek üzere alınan personellerde 35 yaş ve üstü şartı bulunuyor. Adaylarda KPSS şartı aranmazken YDS-e-YDS-TOEFL iBT-CAE-CPE sınavlarından belirlenen puanları almış olmaları gerekmektedir. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından başvuru şartları ve detayları merak edilmeye başlandı. Peki, TCMB kadrolu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!
35 yaş üstü (1987 ve sonrası) herkes başvurabilir! TCMB kadrolu KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İstanbul ve Ankara'da başvurular başladı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafınca personel alımına ilişkin duyuru yayınladı. Bilişim alanında, uzman yardımcısı ekibine toplamda 40 kişi alınacak. İstanbul ve Ankara'da görevlendirilmek üzere alınan personellerde 35 yaş ve üstü şartı bulunuyor. Adaylarda KPSS şartı aranmazken YDS-e-YDS-TOEFL iBT-CAE-CPE imtihanlarından belirlenen puanları almış olmaları gerekmektedir. Bu gelişmelerin ardından yurttaşlar tarafından müracaat şartları ve detayları merak edilmeye başlandı.
Merkez Bankasının resmi internet sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul ve Ankara'da görevlendirilmek üzere 40 kişilik kadrolu personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 35 yaşını tamamlamamış olmaları, YDS-e-YDS-TOEFL iBT-CAE-CPE sınavlarından belirlenen puanları almış olmaları gerekmektedir.
Nasıl Başvuru yapılır?
Başvurular, 08.09.2021 tarihinden 04.10.2021 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır.