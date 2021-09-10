35 yaş üstü (1987 ve sonrası) herkes başvurabilir! TCMB kadrolu KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İstanbul ve Ankara'da başvurular başladı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafınca personel alımına ilişkin duyuru yayınladı. Bilişim alanında, uzman yardımcısı ekibine toplamda 40 kişi alınacak. İstanbul ve Ankara'da görevlendirilmek üzere alınan personellerde 35 yaş ve üstü şartı bulunuyor. Adaylarda KPSS şartı aranmazken YDS-e-YDS-TOEFL iBT-CAE-CPE imtihanlarından belirlenen puanları almış olmaları gerekmektedir. Bu gelişmelerin ardından yurttaşlar tarafından müracaat şartları ve detayları merak edilmeye başlandı.