ŞOK'ta 25 TL üzeri fırsatlar revaçta olacak! ŞOK 11 Haziran 2021 aktüel kataloğunda indirim yağmuru!
ŞOK 11 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla yarın sabah saatleriyle birlikte binlerce şubede indirimli ürünler raflara konulacak. ŞOK'ta bu hafta Bio Mangal Kömürü, 100'lü Çöp Şiş, Market/Piknik/Kekli Çay Sepeti Setleri, Sunco 3 ve 2 Kişilik Çadır, Contigo Termal Mug, Termos Piknik Çantası, Kadın/Erkek Bambu Çorap, 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı ürünleri var. Ayrıca 25 TL üzeri alışverişlerde dört ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Bu ürünler arasında Falım Sakız 100'lü Kutu, Colgate Visible White Diş Fırçası, Ülker Finger Bisküvi ve Colgate Visible White Diş Macunu ürünleri dikkat çekecek.
ŞOK'ta 25 TL üzeri fırsatlar revaçta olacak! ŞOK 11 Haziran 2021 aktüel kataloğunda indirim yağmuru yarın başlıyor. Kataloğda bu hafta 100'lü Çöp Şiş, Bio Mangal Kömürü, Market/Piknik/Kekli Çay Sepeti Setleri, 2 Kişilik Ahşap Sandalye, Termos Piknik Çantası, Colgate Visible White Diş Fırçası ve Falım Sakız 100'lü Kutu ürünlerinde çeşitli kampanyalar bulunuyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren fırsatları kaçırmak istemeyenler ise ürünlerin detaylı listesini inceliyor. İşte ŞOK 11 Haziran 2021 aktüel kataloğu ürün listesi