ŞOK'ta 25 TL üzeri fırsatlar revaçta olacak! ŞOK 11 Haziran 2021 aktüel kataloğunda indirim yağmuru!

ŞOK 11 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla yarın sabah saatleriyle birlikte binlerce şubede indirimli ürünler raflara konulacak. ŞOK'ta bu hafta Bio Mangal Kömürü, 100'lü Çöp Şiş, Market/Piknik/Kekli Çay Sepeti Setleri, Sunco 3 ve 2 Kişilik Çadır, Contigo Termal Mug, Termos Piknik Çantası, Kadın/Erkek Bambu Çorap, 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı ürünleri var. Ayrıca 25 TL üzeri alışverişlerde dört ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Bu ürünler arasında Falım Sakız 100'lü Kutu, Colgate Visible White Diş Fırçası, Ülker Finger Bisküvi ve Colgate Visible White Diş Macunu ürünleri dikkat çekecek.

10.06.2021 15:18 - Son Güncelleme: 10.06.2021 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





