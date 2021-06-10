BİM'de arabaya özel ürünler furyası ferahlık sağlayacak! BİM 11 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla türlü türlü fırsat var!
BİM 11 Haziran 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi belli oldu. BİM'den yarından itibaren 10'lu Cam Suyu Tableti, Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu, Onyo Kollu Araç İçi Telefon Tutacağı, Erpar 2'li Oto Boyun Yastığı, Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu, Fakir Buharlı Ütü, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Chef's Mermer Desenli Karnıyarık Tenceresi, 2'li Makaralı Yan Cam Perdesi, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı, 2'li Çakmak Girişli USB Çoklayıcı, Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet, Rookie 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet, PoloSmart Kablosuz Kulak İçi Kulaklık FS52 ve Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası ürünleri var.
BİM 11 Haziran aktüel kataloğuyla yarın birbirinden fırsatlı ürünler şubelere gelecek. Kataloğu henüz incelemeyenler ise fırsatları öğrenerek ona göre şubelere uğramak istiyor. Araba aksesuarlarının ön planda yer aldığı kataloğda Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi,Araç İçi Katlanır Çöp Kovası, 2'li Çakmak Girişli USB Çoklayıcı, PoloSmart Kablosuz Kulak İçi Kulaklık FS52, Rookie 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet, Dexim Powerbank ve OnyoKollu Araç İçi Telefon Tutacağı ürünleri fiyatlarıyla merak konusu oldu.
Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet
• Ayarlanabilir alüminyum gidon yüksekliği
• Shimano 6 vites (vites kolu, arka artırıcı, 6'lı ruble)
• Taşınabilir Batarya
• Ön ve arka mekanik disk fren
• Led ön far
• LCD gösterge
• 36V 8.8Ah A Sınıfı Hücreli Li-ION Batarya
• 36V 250W Güçlü ve Verimli BLDC Motor
• 25 km/h Maksimum Hız