BİM'de arabaya özel ürünler furyası ferahlık sağlayacak! BİM 11 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla türlü türlü fırsat var!

BİM 11 Haziran aktüel kataloğuyla yarın birbirinden fırsatlı ürünler şubelere gelecek. Kataloğu henüz incelemeyenler ise fırsatları öğrenerek ona göre şubelere uğramak istiyor. Araba aksesuarlarının ön planda yer aldığı kataloğda Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi,Araç İçi Katlanır Çöp Kovası, 2'li Çakmak Girişli USB Çoklayıcı, PoloSmart Kablosuz Kulak İçi Kulaklık FS52, Rookie 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet, Dexim Powerbank ve OnyoKollu Araç İçi Telefon Tutacağı ürünleri fiyatlarıyla merak konusu oldu.