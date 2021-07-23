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Bayramda çalış paranı ikiye katla! Hem fazla mesai hem de çift yevmiye

Bu yıl Kurban bayramı ile 15 Temmuz bir araya geldi. Çalışanlar açısından 5,5 günlük resmi tatil ortaya çıktı. Bu günlerde çalışma olacak mı? Çalışmak zorunda olanlara nasıl ücret ödenecek? Takvim gazetesi yazarı Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları anlattı.

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
23.07.2021 16:40 - Son Güncelleme: 23.07.2021 16:50
Bayramda çalış paranı ikiye katla! Hem fazla mesai hem de çift yevmiye

Tüm dünya Müslümanları bu günlerde Kurban Bayrımı'nı idrak ediyor. Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olarak kutlanacak.

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Bayramda çalış paranı ikiye katla! Hem fazla mesai hem de çift yevmiye

Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlandı. Böylece birbiri peşi sıra gelen resmi tatil süresi 5.5 günü buldu. Resmi tatillerde çalışılmaması dışında bir ücretlendirme sistemi de bulunuyor.

Bayramda çalış paranı ikiye katla! Hem fazla mesai hem de çift yevmiye

Birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda. Böylece işçiler tatil yerine çalışıyorlar. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. 15 temmuz ile birlikte toplamda 5, 5 günlük süre için ek ücret imkanı doğmuş oldu.

Bayramda çalış paranı ikiye katla! Hem fazla mesai hem de çift yevmiye

Resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

Bayramda çalış paranı ikiye katla! Hem fazla mesai hem de çift yevmiye

NASIL HESAPLANIYOR?
Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor.