Bayramda çalış paranı ikiye katla! Hem fazla mesai hem de çift yevmiye
Bu yıl Kurban bayramı ile 15 Temmuz bir araya geldi. Çalışanlar açısından 5,5 günlük resmi tatil ortaya çıktı. Bu günlerde çalışma olacak mı? Çalışmak zorunda olanlara nasıl ücret ödenecek? Takvim gazetesi yazarı Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları anlattı.
23.07.2021 16:40
- Son Güncelleme: 23.07.2021 16:50
Tüm dünya Müslümanları bu günlerde Kurban Bayrımı'nı idrak ediyor. Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olarak kutlanacak.
Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlandı. Böylece birbiri peşi sıra gelen resmi tatil süresi 5.5 günü buldu. Resmi tatillerde çalışılmaması dışında bir ücretlendirme sistemi de bulunuyor.