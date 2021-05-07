Fiyatlar cepleri yakıyordu ama bunu yapın ikinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın! Renault, Mercedes 2. el otomobil alacaklar...
Vatandaşlar bu seçenekleri değerlendiriyor! Peş peşe detaylar açıklandı! Renault'lar BMW'ler 2. el otomobil alacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığı 2. el arabaları ihaleye çıkartarak araba sahibi almak isteyenlere bir fırsat daha sundu. Bakanlık tarafından satışı yapılan arabalar 100 bin TL'nin altında olacak. İhale başlangıç değeri taşıtlar için satışa temel değerin yüzde 75'idir. İhaleye müteveccih koşullar okunarak satın alma işlemleri hakikatleştiriliyor. Hoşlanılan otomobilin ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme ihtimalini sakın es geçmeyin. E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir.
Araba almak için 2. el otomobillerin ucuzlamasını bekleyenlere müjdeli haber geldi. Ticaret Bakanlığı 2. el otomobilleri 100 bin TL'nin altında satışa sunuyor. Bakanlığın 2. el otomobil ihalesinde BMW'den Volkswagen'e, Toyota'dan Ford'a kadar birçok markanın arabaları yer alıyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. Eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.