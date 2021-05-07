Fiyatlar cepleri yakıyordu ama bunu yapın ikinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın! Renault, Mercedes 2. el otomobil alacaklar...

Araba almak için 2. el otomobillerin ucuzlamasını bekleyenlere müjdeli haber geldi. Ticaret Bakanlığı 2. el otomobilleri 100 bin TL'nin altında satışa sunuyor. Bakanlığın 2. el otomobil ihalesinde BMW'den Volkswagen'e, Toyota'dan Ford'a kadar birçok markanın arabaları yer alıyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. Eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.