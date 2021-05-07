RAMAZAN İMSAKİYE
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Altın'da son dakika hayrete düşüren hamle! Yatırımcılar nefesini tuttu... Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte...

Tek tek açıklandı! Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte... Altında gün geçtikçe değişen grafik ve tablolar yatırımcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. 3 Mayıs - 7 Mayıs tarihli grafiğe baktığımızda; inişlerin çıkışların dalgalı olduğu fakat bu dalganın sadece 2 TL bandında oynadığı görülüyor! Son hamleyle birlikte fiyatlar +/- 20 - 50 TL aralığında oynayabilecek! Altın yatırımcılarının enflasyon münakaşalarına odaklanmasıyla beraber altın yatay bir seyir izliyorken, gram altının küresel altın maliyetlerindeki hareketleri salise salise takip ediliyor. Bu kapsamda bir önceki güne göre yeni günde de yükselişini sürdüren altın fiyatlarının 7 Mayıs 2021 Cuma günündeki güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor.

07.05.2021 11:07 - Son Güncelleme: 07.05.2021 11:07
Altın'da son dakika hayrete düşüren hamle! Yatırımcılar nefesini tuttu... Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte...

Altın'da şoktan şoka sokan hamlenin ne zaman geleceğine dair milyonlarca altın yatırımcısı izlemede. ABD ekonomisinde yaşanan toparlanma, altın fiyatlarına olumlu bir şekilde yansırken; son zamanlarda yatay seyir izlemesi yatırımcıları panikletmişti. Son haberle birlikte herkes nefesini tuttu! FED yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre; devasa hükümet harcamalarına rağmen, ABD'de enflasyonun kontrolden çıkma ihtimali var. Enflasyon beklentileri göstergesi olarak kendini gösteren 5 yıllık karşılama faizi, emtia fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte 2008'den günümüze çok yüksek seviyeye ulaştı. Eğer bu durum gerçekleşirse; +/- 20 - 50 TL bandında değişim görülebilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın'da hayrete düşüren hamle! Yatırımcılar nefesini tuttu... Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın 7 Mayıs 2021 Cuma günüde 484,41 TL'den satılıyor. İşte altının alış ve satış fiyatı:

Gram altın alış fiyatı: 484,06 TL

Gram altın satış fiyatı: 484,15 TL

Altın'da son dakika hayrete düşüren hamle! Yatırımcılar nefesini tuttu... Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte...

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar altın alış fiyatı: 434,18 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 464,97 TL

Altın'da son dakika hayrete düşüren hamle! Yatırımcılar nefesini tuttu... Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte...

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 353,37 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 353,43 TL


Altın'da son dakika hayrete düşüren hamle! Yatırımcılar nefesini tuttu... Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte...

14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı: 263,66 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 316,84 TL