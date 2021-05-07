Altın'da son dakika hayrete düşüren hamle! Yatırımcılar nefesini tuttu... Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte...
Tek tek açıklandı! Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte... Altında gün geçtikçe değişen grafik ve tablolar yatırımcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. 3 Mayıs - 7 Mayıs tarihli grafiğe baktığımızda; inişlerin çıkışların dalgalı olduğu fakat bu dalganın sadece 2 TL bandında oynadığı görülüyor! Son hamleyle birlikte fiyatlar +/- 20 - 50 TL aralığında oynayabilecek! Altın yatırımcılarının enflasyon münakaşalarına odaklanmasıyla beraber altın yatay bir seyir izliyorken, gram altının küresel altın maliyetlerindeki hareketleri salise salise takip ediliyor. Bu kapsamda bir önceki güne göre yeni günde de yükselişini sürdüren altın fiyatlarının 7 Mayıs 2021 Cuma günündeki güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor.
Altın'da şoktan şoka sokan hamlenin ne zaman geleceğine dair milyonlarca altın yatırımcısı izlemede. ABD ekonomisinde yaşanan toparlanma, altın fiyatlarına olumlu bir şekilde yansırken; son zamanlarda yatay seyir izlemesi yatırımcıları panikletmişti. Son haberle birlikte herkes nefesini tuttu! FED yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre; devasa hükümet harcamalarına rağmen, ABD'de enflasyonun kontrolden çıkma ihtimali var. Enflasyon beklentileri göstergesi olarak kendini gösteren 5 yıllık karşılama faizi, emtia fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte 2008'den günümüze çok yüksek seviyeye ulaştı. Eğer bu durum gerçekleşirse; +/- 20 - 50 TL bandında değişim görülebilecek.