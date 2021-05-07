Altın'da son dakika hayrete düşüren hamle! Yatırımcılar nefesini tuttu... Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte...

Tek tek açıklandı! Çeyrek, gram ve tam altında göz orada! O tarihte... Altında gün geçtikçe değişen grafik ve tablolar yatırımcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. 3 Mayıs - 7 Mayıs tarihli grafiğe baktığımızda; inişlerin çıkışların dalgalı olduğu fakat bu dalganın sadece 2 TL bandında oynadığı görülüyor! Son hamleyle birlikte fiyatlar +/- 20 - 50 TL aralığında oynayabilecek! Altın yatırımcılarının enflasyon münakaşalarına odaklanmasıyla beraber altın yatay bir seyir izliyorken, gram altının küresel altın maliyetlerindeki hareketleri salise salise takip ediliyor. Bu kapsamda bir önceki güne göre yeni günde de yükselişini sürdüren altın fiyatlarının 7 Mayıs 2021 Cuma günündeki güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor.

07.05.2021 11:07 - Son Güncelleme: 07.05.2021 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





