Peş peşe açıklandı! Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlar, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri anında hesapta
Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlar, memurlara, emeklilere ödenen devlet destek dayanakları vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bazı destek ödemeleri için kişilerin müracaatta bulunması gerekiyor. Doğrudan ve otomatik olan ödenmeyen bu desteklerin unutulması vaziyetinde ise devlet müesseseleri 5 sene içerisinde geri müracaat hakkı tanıyor. 5 sene için yapılan müracaatların ardından ise müesseseler hak sahiplerine ödemeleri yapıyorlar. Bu bağlamda cenaze ödeneği temelde defin işlemlerini yürüten kişilere ödenir. Cenaze yardımının şartlarına uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda birinci dereceden akrabalara ödeme yapılır.
Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlar, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri... Normalleşme desteği için başvurular e-SGK üzerinden yapılacak. Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında istenilen koşullara uygun olan vatandaşların vefat etmesinin sonrasında ailelerine cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneğinin temel işlevi ortaya çıkan cenaze masraflarının karşılanmasıdır. Cenaze yardımı ilk etapta vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine, çocuklarına ya da anne ile babasına ödenir.
CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?
Cenaze ödeneği temelde defin işlemlerini yürüten kişilere ödenir. Cenaze yardımının şartlarına uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda birinci dereceden akrabalara ödeme yapılır. Cenaze ödeneği kapsamında birinci dereceden akraba statüsünde vefat edenlerin resmi nikahlı eşi, çocukları, kardeşi, anne ve babası yer alır.
Vefat eden kişinin cenaze işlemlerinin birinci dereceden akrabaları dışında karşılanması durumunda ise cenaze yardımı ödemesinin işleyişi değişir. Cenaze masraflarının tüzel ya da gerçek kişilerin cenaze masraflarının karşılanması durumunda cenaze yardımı bu kurum veya tüzel kişilere yapılır. Cenaze ödeneğinin verilebilmesi için kişilerin cenaze masraflarını karşıladığını ispat etmesi şarttır.
CENAZE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cenaze ödeneği başvurusu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden bizzat olarak gerçekleştirilir. Cenaze ödeneği başvuru süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Cenaze yardımı almaya hak kazanan kişilerin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde resmi başvurunun yapılması gerekir.