Peş peşe açıklandı! Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlar, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri anında hesapta

Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlar, memurlara, emeklilere ödenen devlet destek dayanakları vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bazı destek ödemeleri için kişilerin müracaatta bulunması gerekiyor. Doğrudan ve otomatik olan ödenmeyen bu desteklerin unutulması vaziyetinde ise devlet müesseseleri 5 sene içerisinde geri müracaat hakkı tanıyor. 5 sene için yapılan müracaatların ardından ise müesseseler hak sahiplerine ödemeleri yapıyorlar. Bu bağlamda cenaze ödeneği temelde defin işlemlerini yürüten kişilere ödenir. Cenaze yardımının şartlarına uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda birinci dereceden akrabalara ödeme yapılır.

21.05.2021 13:38 - Son Güncelleme: 21.05.2021 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





