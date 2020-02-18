ŞOK'ta 19 Şubat indirimleri dolu dolu! Gıda, bakım, tekstil, oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste
ŞOK'ta 19 Şubat indirimleri belli oldu. Çarşamba günü itibarıyla raflarda yerini alacak ürünler 25 Şubat'a kadar indirimli olarak devam edecek. Gıdadan bakım ürünlerine, tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Sizler için en güncel listeyi sayfamızda derledik. İşte ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
18.02.2020 13:12
- Son Güncelleme: 18.02.2020 13:12
ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 19 Şubat tarihinde satışa çıkacak ürünler belli oldu. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel listesine sayfamıdan ulaşabilirsiniz. ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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