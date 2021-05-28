ŞOK'ta %100 pamuklu ürünler raflara geldi! ŞOK 28 Mayıs aktüel kataloğuyla bebekli ailelere cazip indirimler!

ŞOK'ya %100 pamuklu ürünler raflara geldi! ŞOK 28 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle bugün sabah saatleriyle pek çok ürün raflarda görücüye çıktı. ŞOK'ta bu hafta Bebeneo 2'li Ortodontik Emzik, Pantone Anne Bebek Bakım Çantası, 3 Katlı Dolap, Doli Toz Mama Kabı, Desenli Moi Matara, Lazımlık Adaptör Çift Renkli, Hello Kitty Anne Bebek Bakım Çantası, Hello Kitty Çok Amaçlı Çanta, 3 Katlı Dolap, Jacobs Monarch Eko Paket ürünlerinde dikkat çeken indirimler yer alırken ürünleri merak edenler kataloğu incelemek istiyor.