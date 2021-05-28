7.000 lira maaş veriliyor! Eleman bulmakta zorlanıyorlar... M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanıyor

Çalışanlar 3 bin ile 7 bin lira arasında maaş alıyor. Öğrenme süreci uzun. Bu nedenle eleman bulmakta zorluk yaşanıyor. Mobilya üretiminde ciddi bir emek var. Ciddi bir öğrenme süreci şart. Mobilya ustaları, öğrenme süreci uzun olduğu için sektöre yeni usta yetiştirmekte zorlandıklarını söylüyor. Ustalarla çıraklar arasındaki nesil farkı iki tarafın beklentilerini farklılaştırıyor. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar da pek kendi işlerini yapmaya gönüllü değil. Bunun en büyük nedeninin bazı işverenlerin düşük maaş politikası olarak gösteriliyor.