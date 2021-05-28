7.000 lira maaş veriliyor! Eleman bulmakta zorlanıyorlar... M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanıyor
Duyan şaşıp kaldı! 7.000 lira maaş veriliyor! Mobilya, gerçeğinde insanların varlığından çok yokluğunu ya da yetersizliğini denetlediği aynı zamanda hayat niteliği için çok ehemmiyetli role sahip bir kavram. Sektör temsilcilerine göre son yarıyılda artan girdi maliyetleri, ithal edilen malzemelerin maliyetlerindeki yükseliş ve kur sebebiyle yeni mobilya almak isteyen kişiler azıcık çekimser kalabiliyor. Ancak bu, onlara göre sadece bir talebin ertelenmesi demek. Çünkü mobilya insan hayatı için artık çok daha öncelikli. Üstelik yenilenme sıklığı da gittikçe daralıyor.
Çalışanlar 3 bin ile 7 bin lira arasında maaş alıyor. Öğrenme süreci uzun. Bu nedenle eleman bulmakta zorluk yaşanıyor. Mobilya üretiminde ciddi bir emek var. Ciddi bir öğrenme süreci şart. Mobilya ustaları, öğrenme süreci uzun olduğu için sektöre yeni usta yetiştirmekte zorlandıklarını söylüyor. Ustalarla çıraklar arasındaki nesil farkı iki tarafın beklentilerini farklılaştırıyor. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar da pek kendi işlerini yapmaya gönüllü değil. Bunun en büyük nedeninin bazı işverenlerin düşük maaş politikası olarak gösteriliyor.
Ustam kalası gösterip tekerlekli araca koymamı istedi. Ancak kalas epey ağırdı. Onun da el atmasıyla kalası indirip ilk kesim tezgâhının olduğu alana getirdik. Ustam bana yaklaşık bir metre boyunda bir parça istediğini ve nasıl yapacağımı gösterdi. Ancak güçlü testereler bu işte insanı biraz korkutuyor.
UYGARLIĞIN KANITI
Buradaki öncelik de tarihte hep başka anlamlara karşılık gelmiş. Bulunan ilk mobilya örnekleri M.Ö. 4000 yıllarına kadar yani antik döneme dayansa da günümüze ulaşmayı başarmış mobilyalar da var. Bunlar uygun hava şartlarında saklanmış ve M.Ö. 2700 yılına kadar dayanan eski Mısır uygarlığına ait kalıntılar.