Şoke eden araştırma! İşte bitcoin için harcanan enerji! Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını...

Kripto para Bitcoin özellikle son bir yılda 7 kattan fazla arttı. Bitcoin'in tarihi rekorları görmesinin ardından yatırımcılar kripto para piyasasına yöneldi. Bu nedenle Bitcoin üretimine girilmesi elektrik kullanımını da artırdı. Bitcoin için harcanan elektrik ile ilgili yapılan araştırmada çıkan sonuçlar şoke etti. Bitcoin üretimi için harcanan elektrik enerjisi Türkiye'nin yıllık enerji kullanımının yüzde 40'ını aştı.

11.02.2021 11:49 - Son Güncelleme: 11.02.2021 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





