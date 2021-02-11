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Şoke eden araştırma! İşte bitcoin için harcanan enerji! Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını...

Kripto para Bitcoin özellikle son bir yılda 7 kattan fazla arttı. Bitcoin'in tarihi rekorları görmesinin ardından yatırımcılar kripto para piyasasına yöneldi. Bu nedenle Bitcoin üretimine girilmesi elektrik kullanımını da artırdı. Bitcoin için harcanan elektrik ile ilgili yapılan araştırmada çıkan sonuçlar şoke etti. Bitcoin üretimi için harcanan elektrik enerjisi Türkiye'nin yıllık enerji kullanımının yüzde 40'ını aştı.

11.02.2021 11:49 - Son Güncelleme: 11.02.2021 11:49
Şoke eden araştırma! İşte bitcoin için harcanan enerji! Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını...

Kripto para Bitcoin üretimi için bilgisayarlar tarafından bir yılda harcanan elektrik enerjisi, Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 40'ını aştı. Bitcoin üretimi, özel bilgisayarlar ve işlemciler tarafından karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilerek yapılıyor.

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Şoke eden araştırma! İşte bitcoin için harcanan enerji! Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını...

Bitcoin'in değerinin son bir yılda yedi kattan fazla artması, daha fazla kişinin Bitcoin üretimine girmesine yol açtı. Böylece Bitcoin için harcanan enerji, tüm Arjantin'in tükettiği elektriği geride bıraktı.

Şoke eden araştırma! İşte bitcoin için harcanan enerji! Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını...

Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülke olacaktı.

Şoke eden araştırma! İşte bitcoin için harcanan enerji! Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını...

TESLA BİTCOİN'E OLAN İLGİYİ ARTIRDI
Bu hafta otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurması da kripto para birimine ilgiyi artırdı. Öte yandan pek çok kişi bunun çevreye verdiği zarardan endişe duyuyor.

Şoke eden araştırma! İşte bitcoin için harcanan enerji! Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını...

"BİTCOİN FİYATI DÜŞTÜKÇE ELEKTRİK TÜKETİMİ AZALMAYACAK"
Cambridge Üniversitesi'nde bu hesaplamayı yapan ekipten Michel Rauchs, "Bitcoin özellikle bu kadar enerji tüketecek şekilde yaratıldı. Bitcoin fiyatı çok düşmedikçe elektrik tüketiminde de bir azalma göremeyeceğiz" dedi.