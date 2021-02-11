Araba almanın tam zamanı! Şubat ayı en ucuz sıfır otomobiller 2021: Audi, Mercedes, Toyota, Peugeot, Opel, Kia....
Araç sahibi olmak isteyenler Şubat ayı sıfır araç kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. Koronavirüs salgını ile birlikte sıfır araç üretimi durmuştu ve vatandaşların ikinci el arabalara yönelmesiyle birlikte fiyatlar tavan yapmıştı. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi geçtiğimiz yılın son aylarında tekrar başladı. 2021 Şubat ayında otomotiv devleri, fiyat kampanyalarını internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu kapsamda son gelişmeleri ve listeyi merak edenler için haberimizin içerisinde marka marka sıfır araba fiyatlarını detaylı bir şekilde derledik. İşte fiyat listesi...
11.02.2021 13:25
- Son Güncelleme: 11.02.2021 13:25
Bir dönem koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretimi durduğundan ikinci elde fiyat artışı yaşandığı görülmüştü. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi tekrar başladı. Bu kapsamda son gelişmeleri ve listeyi merak edenler için haberimizin içerisinde marka marka sıfır araba fiyatları detaylı bir şekilde yer alıyor.