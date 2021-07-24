Nakit sıkıntısı çekenler dikkat! Bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları! Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası…
Özellikle pandemiden dolayı nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankalardan kredi çekmek istiyor ve güncel faiz oranlarını merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Ev, araba almak ya da acil ihtiyaçlar, ödemeler, borçlar için çekilecek olan konut, ihtiyaç, taşıt kredisi için bankaların faiz oranları sık sık güncelleniyor ve vatandaşlara kolaylık sunmak isteyenler kampanyalarını yeniliyor. Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve daha pek çok markanın güncel konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
24.07.2021 19:36
- Son Güncelleme: 24.07.2021 19:36
Bankalar arasındaki rekabet devam ederken hem kampanyalar hem de faiz oranları sıklıkla güncelleniyor. Araba ya da ev almak isteyenler konut, taşıt kredisine yönelirken diğer ihtiyaçları için nakit sıkıntısını gidermek isteyen vatandaşlar ise ihtiyaç kredisine yöneliyor. Bu noktada bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranlarını haberimizde derledik, inceleyerek bütçenize en uygun olandan faydalanabilirsiniz. İşte Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası gibi birçok bankanın kredi faiz oranları…
BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ, KONUT, TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.37