Nakit sıkıntısı çekenler dikkat! Bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları! Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası…

Bankalar arasındaki rekabet devam ederken hem kampanyalar hem de faiz oranları sıklıkla güncelleniyor. Araba ya da ev almak isteyenler konut, taşıt kredisine yönelirken diğer ihtiyaçları için nakit sıkıntısını gidermek isteyen vatandaşlar ise ihtiyaç kredisine yöneliyor. Bu noktada bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranlarını haberimizde derledik, inceleyerek bütçenize en uygun olandan faydalanabilirsiniz. İşte Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası gibi birçok bankanın kredi faiz oranları…