Taşıt kredisi çekecekler dikkat! Kasko ve rehin zorunluluğu olmadan alabilirsiniz! İşte 2. el taşıt kredisi kampanyası!
Araba almak isteyenler biriktirdikleri nakit paranın yanı sıra bankalardan taşıt kredisi çekerek istedikleri modeli alabilmenin hayalini kuruyor. Bunun için de hem düşük faiz hem de kolay ödeme koşulları araştırılıyor. Akbank kasko ve rehin zorunluluğu olmadan taşır kredisi fırsatı sunuyor ve 2. el araç almak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte Akbank 2. el taşıt kredisi kampanyasının detayları…
17.08.2021 23:19
- Son Güncelleme: 17.08.2021 23:19
Milyonlarca kişinin hayali araba sahibi olmak ve bu hayale en kolay şekilde ulaşmak istiyor. Bu noktada bankaların sunduğu taşıt kredisi kampanyaları büyük önem taşıyor. 2. el araç almak isteyenler Akbank 2. el taşıt kredisi kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor ve detayların neler olduğunu merak ediyor. Akbank 2. el taşıt kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
750.000,01-1.500.000 TL aralığında olanlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.