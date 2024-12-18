PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

ŞOK'a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

ŞOK 18-31 Aralık aktüel katalogları paylaşıldı. Bugün itibarıyla raflarda yerini alan indirimli ürünler kataloğunda bu hafta teknoloji ürünleri ve yılbaşına özel seçenekler dikkat çekiyor. Üstelik bu hafta ŞOK markete Dyson, Kurbağa Denge Oyunu, Akıllı Saat, Powerbank ve daha birçok ürün gelecek. İşte ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:53
ŞOK’a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

ŞOK mağazalarında 18-31 Aralık tarihleri arasında satışa sunulacak aktüel ürünler arasında, çamaşır makinesi, robot süpürge, çift kapılı buzdolabı, Forever Ledli Seramik Ev, Forever Ağaç Led Mum, Objeevi Gaz Lambası, 12 parça çay seti, yuvarlak kek fanusu, borcam kare tepsi, Echo su bardağı 6'lı ve daha birçok ürün dikkat çekiyor. Aktüel seçenekler bugünden itibaren mağazalarda yerini alacak. İşte ŞOK'un Aralık ayı aktüel kataloğunda yer alanlar...

ŞOK’a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

ŞOK AKTÜEL 18-31 ARALIK

4 Kapaklı Dolap Meşe 5.899 TL

Çok Amaçlı Dolap 2.499 TL

6 Kapaklı Dolap 6.999 TL

Çamaşır Makinesi Dolabı 2.199 TL

Yıldız 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap Beyaz 4.799 TL

Yaren Yavrulu Karyola Beyaz 4.199 TL

Nefes 90x190 Ranza Beyaz 5.899 TL

ŞOK’a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

Mibro T1 Akıllı Saat 999 TL

iXtech IX-E24 ANC TWS Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 1.299 TL

Reeder Kiddo Yeni Mavi / Pembe Akıllı Çocuk Saati 1.799 TL

Philips Hd5120/00 Eco Conscious Edition Filtre Kahve Makinesi 2.499 TL

Hiking St-04 Bluetooth Hoparlör 2.499 TL

Hiking Hpl 12 Robot Süpürge Siyah 7.999 TL

Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge 29.999 TL

Simfer 127 Ekran 50" Webos 4k Uhd Smart Televizyon 12.999 TL

ŞOK’a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

Mon Amour Roll On Lip Gloss 37,90 TL

Mon Amour Extra Shine Lipgloss 69,90 TL

Mon Amour Super Stay Full Lash Mascara 89,90 TL

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 99,75 TL

Emotion Aqua Kiss Deodorant/ Blade Ocean Fresh Deodorant 2x150 ml

Rebul Edt 50 ml + Erkek Deodorant 150 ml 179 TL

Lady Club Vücut Spreyi 250 m 64 TL

Hobby Enerji Saç Jölesi Sert 250 ml 65,90 TL

Morfose Ultra Strong Saç Spreyi 250 ml 99 TL

Garnier Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 99,90 TL

Kotex Ultra Ekstra Uzun Gece Hijyenik Ped 9'lu 55 TL

Confort Dev Havlu 600 yaprak 51,90 TL

Sera Streç Film 33 M 49 TL

ŞOK’a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

ŞOK AKTÜEL 18-31 ARALIK

Lay's Klasik/Ruffles Originals 193 g Doritos Nacho/Taco 218 g 39,50 TL

Cipso Patates Cipsi Çeşitleri 150 g 34,50 TL

Cola Turka 2,5 L 38 TL

Master Potato Patates Cipsi Çeşitleri 110 g 49,50 TL

Benorganic %100 Meyve Suyu 946 ml 69,50 TL

Doğanay Şalgam Suyu Sade/Acılı 2 L 44,95 TL

Uno Pastaban Kakaolu 3 kat 82,50 TL

Bisto Un Kurabiyesi/ Tahinli Susamlı Kurabiye 500 g 57,95 TL

Raffaello 150 g 99 TL

Ferrero Rocher 8'li 100 g 105 TL

Milka Çikolata Çeşitleri 80 - 100 g 44,50 TL

ŞOK’a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

ŞOK AKTÜEL 18-31 ARALIK

Pınar Yarım Hindi Dondurulmuş 249 TL

Anadolu Mutfağı Tarçın 90 g 21,90 TL

Anadolu Gurme Hamburger 4'lü 100 g 49,95 TL

Sultan/Aytaç Geleneksel/ Müslümoğlu Dana Pastırma 100 g 149 TL

Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500 g 79,90 TL

Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g 160 TL

Altınkılıç Gurme Eski Kaşar Peyniri 300 g 99 TL

Superfresh Pizza King 4'lü 780 g 149 TL

Parmak Kalamar 250 g/Karides 500 g 149 TL

ŞOK’a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

Lady Club Vücut Spreyi 250 m 64 TL

Hobby Enerji Saç Jölesi Sert 250 ml 65,90 TL

Morfose Ultra Strong Saç Spreyi 250 ml 99 TL

Garnier Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 99,90 TL

Kotex Ultra Ekstra Uzun Gece Hijyenik Ped 9'lu 55 TL

Confort Dev Havlu 600 yaprak 51,90 TL

Sera Streç Film 33 M 49 TL

ŞOK’a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

Bake&Keep Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 249 TL

Bake&Keep Borcam Kare Tepsi 1950 cc 149 TL

Heybeli Çay Bardağı 6'lı 170 cc 99,95 TL

Iconic Bardak 3'lü 365 cc 99,95 TL

◽Borcam Fırın Tepsisi 3200 cc 249 TL

Kapaklı Yuvarlak Tencere 1450 cc 129 TL

Yuvarlak Kek Fanus 32 cm 499 TL

Dik Kenarlı Sunum Tabağı 69,95 TL

Kavalye Selis Optikli Çay Bardağı 6'lı 110 cc 199 TL

12 Parça Çay Seti 599 TL

Metal Mısır Kovası 69,95 TL