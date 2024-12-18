ŞOK’a Dyson geliyor! ŞOK 18-31 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler olacak?

ŞOK mağazalarında 18-31 Aralık tarihleri arasında satışa sunulacak aktüel ürünler arasında, çamaşır makinesi, robot süpürge, çift kapılı buzdolabı, Forever Ledli Seramik Ev, Forever Ağaç Led Mum, Objeevi Gaz Lambası, 12 parça çay seti, yuvarlak kek fanusu, borcam kare tepsi, Echo su bardağı 6'lı ve daha birçok ürün dikkat çekiyor. Aktüel seçenekler bugünden itibaren mağazalarda yerini alacak. İşte ŞOK'un Aralık ayı aktüel kataloğunda yer alanlar...