ALTINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Altın ve Para Piyaları Uzmanı Şirin Sarı ise; "Bu hafta altın daha çok satış baskısında devam ediyor. Altında gelecek yılda zirveler görebiliriz ama öncelikle düşüş beklentisi kuvvetlendi. 2300-2400 bandına kadar düşüler gelebilir. Bu beklenti dünya gündeminde güçlenmeye başlandı. Kısa vadede ons altın açısından fiyatları değerlendirmemiz gerekirse, kısa vadede ilk desteğimiz 2605 dolar seviyesi bunun altında 2530 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Aşağıda ise 2480- 2450 bandına kadar düşüşler normal kabul edilebilir. Altında kısa vadeli yükselişin teyit edildiği nokta ise zirve seviyesi olacak. 2790-2800 üstü seviyelerdeki yükselişlerde altın yeniden yükselişe başladı diyebilir ancak faiz karşısında maliyeti yüksek olduğu için bu noktada altın biraz daha baskılanacağı bir süreçte.