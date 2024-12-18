Küresel piyasalarda tüm gözler yılın son Fed toplantısına çevrildi. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığı düşünülse de, makroekonomik verilerden alınan sinyaller enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeleri besliyor.
25 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Analistler, Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakarken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vereceğini işaret ediyor.
2025 YILINDA KAÇ FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞECEK?
Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in gelecek yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vaddettiği ekonomi politikalarıyla, Bankanın projeksiyonlarının çelişebileceğine ilişkin endişeler de risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.
ALTIN FED KARARINI BEKLİYOR
ABD'de saat 22:00'da açıklanacak kritik faiz verisiyle birlikte gözler altına çevrildi. Altın fiyatlarında bu hafta başından itibaren yatay ve sıkışık bir görünüm öne çıkıyor. Ons için kritik olan dolar endeksi 107'ye yakın güçlü duruşunu korurken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,39 seviyesinde konumlanıyor.Ons altında kasım ayının son haftasından itibaren 2635-2615 dolar bandı önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Ancak fiyatlarda yaşanan yükseliş denemeleri de yine son 1 aylık dönemde 2725 dolar direncine takılıyor. Gram altın tarafında da aynı süreçte 2920 TL-3050 TL aralığında dalgalanmalar yaşandı.
"TEMKİNLİ OLMAK GEREKİYOR"
A Para ekranlarında konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy, altın yatırımcısına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Paksoy,"Altın tarafından kısa vadeli beklentiler ikiye ayrılıyor. Yukarı yönlü hareket devam eder ve hareket hızlanır diyen de var. Artık düzeltme zamanı diyen de var. Altın, FED kararı sonrası 2685 üzerinde güç kazanabiliryorsa ons altın 2700 2750 bandının geçirme gücüne konsantre olacağız. Ancak bu olmazsa ve 2630- 2590 bandı destek olarak çalışmıyorsa biraz daha temkinli olmak gerekiyor." dedi.
ALTINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Altın ve Para Piyaları Uzmanı Şirin Sarı ise; "Bu hafta altın daha çok satış baskısında devam ediyor. Altında gelecek yılda zirveler görebiliriz ama öncelikle düşüş beklentisi kuvvetlendi. 2300-2400 bandına kadar düşüler gelebilir. Bu beklenti dünya gündeminde güçlenmeye başlandı. Kısa vadede ons altın açısından fiyatları değerlendirmemiz gerekirse, kısa vadede ilk desteğimiz 2605 dolar seviyesi bunun altında 2530 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Aşağıda ise 2480- 2450 bandına kadar düşüşler normal kabul edilebilir. Altında kısa vadeli yükselişin teyit edildiği nokta ise zirve seviyesi olacak. 2790-2800 üstü seviyelerdeki yükselişlerde altın yeniden yükselişe başladı diyebilir ancak faiz karşısında maliyeti yüksek olduğu için bu noktada altın biraz daha baskılanacağı bir süreçte.
Bu süreç 2025'in ilk çeyreğine kadar devam edebilir. Gram altının biraz daha güçlü olduğunu görüyoruz. Dünyada risk iştahı yüksek kripto paralar yükselişe devam ediyor. O nedenle altının ve emtia piyasanın bekeleme ve yatay sürecine girdiğini daha net bir şekilde söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.