ŞOK yeni indirimleri bugün itibariyle başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Koltuk, kitaplıki masa…

ŞOK marketlerde her hafta olduğu gibi bu Çarşamba'da çok güzel ve uygun fiyatlı seçenekler sizleri bekliyor. 13-19 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak olan ürünler arasında evinizde lazım olacak tamirat ürünleri, atıştırmalık ürünler, bardak çeşitleri, saç boyaları gibi fırsatlar sizleri bekliyor. Ayrıca ŞOK marketlerden yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde belirli ürünleri daha da indirimli alma şansınız var. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek markete gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.