ŞOK yeni indirimleri bugün itibariyle başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Koltuk, kitaplıki masa…
Heyecanla beklenen ŞOK yeni indirimleri 13 Ekim yani bugün itibariyle başladı. Evine en yakın şubeye gitmeden önce güncel kampanyalarda hangi kategorilerin olduğunu merak eden vatandaşlar kataloğu incelemek istiyor. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13-19 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak olan ŞOK aktüel ürünler arasında üçlü koltuk kanepenin yanı sıra kitaplık, masa, sehpa, tava tencere, temizlik ürünleri, gıda çeşitleri, oyuncaklar gibi daha pek çok kategoride seçenekler sizleri bekliyor. Haberimizden detaylıca inceleyerek alacaklarınız listesini hazırlayabilirsiniz.
13.10.2021 13:00
- Son Güncelleme: 13.10.2021 13:00
ŞOK marketlerde her hafta olduğu gibi bu Çarşamba'da çok güzel ve uygun fiyatlı seçenekler sizleri bekliyor. 13-19 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak olan ürünler arasında evinizde lazım olacak tamirat ürünleri, atıştırmalık ürünler, bardak çeşitleri, saç boyaları gibi fırsatlar sizleri bekliyor. Ayrıca ŞOK marketlerden yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde belirli ürünleri daha da indirimli alma şansınız var. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek markete gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.