Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı yapacak! 1000 hakim ve savcı alımı başvuru ne zaman 2021? İşte sınav tarihi ve başvuru şartları!
Adalet Bakanlığı tarafından 1000 hakim ve savcı adayı alımı yapılacğaı duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı istihdamı sağlanacağı belirlendi. İlgili ilanın duyurulmasının hemen ardından sınav şartları hakkında açıklama geldi. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav 3 ilde 4 oturum şeklinde düzenlenecek. 1000 hakim ve savcı alımı için gerekli başvuru şartlarına haberimizde yer verdik. Peki, Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alım başvurusu ne zaman? İşte başvuru tarihi, şartlar ve sınav süreci hakkında detaylı bilgiler!
Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı yapacak! 1000 hakim ve savcı alımı başvuru ne zaman 2021? İşte sınav tarihi ve başvuru şartları! Adalet Bakanlığı tarafından 1000 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak. Bakanlık tarafından meydana getirilen açıklamada, yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 adli yargı hakim adayı alınacağı belirlendi. İlgili ilanın duyurulmasının derhal peşinden imtihan şartları hakkında açıklama geldi. İşte tüm detaylar!
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı için başvurular, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilecekler. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvuruların tamamlanması gerekiyor.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL'dir. Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları 01 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Adalet Bakanlığı'nın www.pgm.adalet.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.