Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı yapacak! 1000 hakim ve savcı alımı başvuru ne zaman 2021? İşte sınav tarihi ve başvuru şartları! Adalet Bakanlığı tarafından 1000 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak. Bakanlık tarafından meydana getirilen açıklamada, yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 adli yargı hakim adayı alınacağı belirlendi. İlgili ilanın duyurulmasının derhal peşinden imtihan şartları hakkında açıklama geldi. İşte tüm detaylar!