6 bine yakın aşçı alınacak! MEB'den en az 3.788 TL maaşla personel alımı müjdesi! Başvuru için lise mezunu olmak yeterli ancak KPSS ortaöğretim düzeyinde bir sınav puanı alınmış olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni personel alımı ilanı yayınlandı. İlandaki bilgilere göre, aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu alımların 5.872'si aşçı ve aşçı yardımcısı olarak yapılacak. Hizmet süresi 5 yıldan daha az olanların brüt aylık ücreti 3.788 TL olacak. İşte ilana başvuru şartları...