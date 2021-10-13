6 bine yakın aşçı alınacak! MEB'den en az 3.788 TL maaşla personel alımı müjdesi! Başvuru için lise mezunu olmak yeterli!
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 5.872 aşçı ve aşçı yardımcısı alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruya dair tüm detaylar netleşti. Başvuru için ortaöğretim mezunu olmak yeterli ancak 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olma şartı aranıyor. Yine aynı ilanda yer alan bilgilere göre, hizmet yılı 5 yıldan daha az olanların brüt aylık ücreti 3.788 TL olarak görülmektedir. 20 yıldan daha fazla hizmeti olanların brüt aylık ücreti 4.020 TL oluyor.
13.10.2021 13:10
- Son Güncelleme: 13.10.2021 13:10
6 bine yakın aşçı alınacak! MEB'den en az 3.788 TL maaşla personel alımı müjdesi! Başvuru için lise mezunu olmak yeterli ancak KPSS ortaöğretim düzeyinde bir sınav puanı alınmış olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni personel alımı ilanı yayınlandı. İlandaki bilgilere göre, aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu alımların 5.872'si aşçı ve aşçı yardımcısı olarak yapılacak. Hizmet süresi 5 yıldan daha az olanların brüt aylık ücreti 3.788 TL olacak. İşte ilana başvuru şartları...